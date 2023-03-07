В Германии критическая ситуация с готовностью танков Leopard 2 для сил НАТО, – Spiegel

Для Сил быстрого реагирования НАТО нужно зарезервировать 30 танков Leopard 2A7, однако сейчас в боеготовности находится не больше 20 машин, что подрывает доверие союзников.

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Бундесвер несколько лет готовился к тому, чтобы возглавить Силы быстрого реагирования НАТО. Однако сейчас оказывается, что ситуация с боеготовностью танков критическая. Об этом сообщает Spiegel.

Германия рискует не выполнить свои обязанности перед НАТО. Силы быстрого реагирования должны иметь 30 танков Leopard 2A7 — одной из новейших модификаций. Однако министр обороны Германии получил отчет от Бундесвера, что 393-й танковый батальон, который сейчас задействован в силах реагирования, сталкивается с поломками танков. В случае критической ситуации Германия может не предоставить 30 готовых к бою танков.

В случае критической ситуации 393-му батальону пришлось бы искать танки во всей армии, чтобы выполнять свои обязанности перед НАТО. На данный момент 393-й танковый батальон имеет 40 танков, из которых только 20 исправны. При этом в январе их количество было и вовсе 17, пишут в издании. Поэтому есть опасения, что 393-й батальон не сможет самостоятельно предоставить 30 танков Leopard 2A7 к концу 2023 года.

Решить проблему можно только если привлечь дополнительные танки из состава 104-го танкового батальона, который находится в Баварии. В издании отмечают, что это подрывает заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса, о том, что Берлин надежный союзник Альянса. Проблема усугубляется тем, что танки не имеют нужного количества запчастей. Из-за этого затягивается техобслуживание.

Напомним, 5 марта СМИ писали, что между Германией и Польшей грядет раскол, который может подорвать западное снабжение ВСУ.

3 марта Германия обратилась к Швейцарии, чтобы выкупить их танки Leopard 2.