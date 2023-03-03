Германия хочет выкупить 96 танков Leopard 2 из Швейцарии для передачи союзникам

Швейцарское правительство не может напрямую передавать вооружение Украине, однако Германия хочет купить танки, чтобы передавать их тем странам, которые отправляли Leopard 2 в ВСУ.

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На хранении у Швеции находится около 130 танков Leopard 2. Министр обороны Германии Борис Писториус и министр экономики Роберт Габек обратились к правительству, чтобы выкупить швейцарские танки. Об этом сообщает местное издание Blick.

Вице-президенту Швейцарии Виоли Амхерд поступил запрос на разрешение 96 приобрести списанных танков Leopard 2, находящихся на хранении. В Министерстве обороны страны уже подтвердили получение запроса. Германия хочет выкупить машины для того, чтобы отправлять их в НАТО, государствам которые передают свои танки Украине.

Сейчас швейцарское правительство рассматривает запрос от немецких министров. При этом в Минобороны Швейцарии утверждают, что для собственных нужд им нужно 34 машины, а от остальных они могут отказаться. Если правительство даст добро на продажу, то за решение должен проголосовать парламент.

Ранее СМИ писали, что из-за нейтралитета Швейцария не может напрямую передавать вооружение Украине, однако они могут отправить ее своим союзникам, которые отправляли помощь Киеву, для пополнения запасов.

Напомним, 7 февраля СМИ писали, что Швейцария может разрешить экспорт оружия из-за войны в Украине. Предлагается ввести изменения для разрешения поставок странам с демократическими ценностями.

11 января в Испании заявили, что Швейцария не разрешает поставлять оружие Украине, если оно было изготовлено или разработано в Швейцарии.