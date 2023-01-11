"Мы понимаем": Швейцария не разрешает Испании поставлять свое оружие Украине, — глава Минобороны

В ведомстве заявили, что будут обращаться в посольство Швейцарии, чтобы все-таки добиться необходимых разрешений.

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Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что Швейцария накладывает вето на поставку определенных видов вооружения в Украину. Об этом пишет издание Europapress.

По ее словам, Испания будет продолжать поддерживать Украину в будущем, чтобы принимать участие в ее защите от "несправедливой, незаконной и жестокой" агрессии со стороны России. Однако Швейцария не дает разрешения на поставки Киеву определенных вооружений и военного оборудования. Определенные поставки, по словам Роблес, требуют разрешения страны-производителя.

"Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет, но для некоторых поставок нам нужно разрешение от Швейцарии, которого она не дает нам", — сказала глава Минобороны Испании.

Роблес сказала, что ведомство обратится в посольство Швейцарии за помощью в получении разрешения.

Также чиновница напомнила, что Испания помогает Украине на протяжении всей войны, а помощь включает прием беженцев, лечение раненых украинцев, а также обучение военнослужащих.

По ее мнению, Испании нужно увеличить инвестиции в оборону, так как война в Украине показала, что страна живет в ситуации "абсолютной незащищенности".

"Сегодня ракета может прилететь из Москвы в Мадрид", — сказала Роблес.

Она уверена, что инвестиции в оборону принесут мир и свободу, а также помогут отстоять демократические ценности.

Ранее Фокус уже писал, что Испания наращивает вооружение и пополняет стратегические запасы. Правительство страны выделяет 500 миллионов евро для заключения контрактов на поставку различных боеприпасов. Эта мера обусловлена тем, что значительная часть вооружения была предоставлена Украине, что привело к некоторому истощению запасов.

Также напомним, что США угрожают Китаю жесткими мерами в случае предоставления военной помощи РФ. По словам Неда Прайса, Вашингтон предупредил Пекин о цене и последствиях оказания военной помощи Москве, в частности во время встречи лидеров двух стран на Бали.

Еще сообщалось, что США хотят привлечь Иран к ответственности за военные преступления в Украине. В Госдепе США заявили, что, в Вашингтоне уже определили некоторые действия армии РФ как военные преступления. Подобные действия будут документироваться.