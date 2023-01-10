США угрожают Китаю жесткими мерами в случае предоставления военной помощи РФ, — Госдеп

По словам Неда Прайса, Вашингтон предупредил Пекин о цене и последствиях оказания военной помощи Москве, в частности во время встречи лидеров двух стран на Бали.

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Соединенные Штаты внимательно следят за сотрудничеством России и Китая в военной сфере и готовы принять жесткие меры в случае, если Пекин предоставит военную помощь Москве. Об этом 9 января заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс в ходе брифинга.

Пресс-секретарь отметил, что санкционные ограничения приносят результат, поскольку Россия в условиях нехватки средств вынуждена обращаться по вопросам безопасности к КНР и Ирану.

"Мы систематически лишаем российское правительство того, что ему нужно для выполнения своей миссией — убивать украинский народ, нападать на украинскую инфраструктуру, нападать на украинские города и поселки, поражая при этом гражданские объекты, многоквартирные дома, жилые дома, школы, больницы, детские сады", — заявил Прайс.

По его словам, в Вашингтоне внимательно следят за проявлениями военного сотрудничества России и Китая, о цене и последствиях которой Пекин был предупрежден, в частности во время встречи президента Джо Байдена и генсека Си Цзиньпина на Бали в ноябре прошлого года.

"Мы очень четко говорили с КНР о той цене, которая постигнет Китай, если она решит помочь России в систематических попытках обойти американские санкции или в предоставлении помощи в области безопасности, которая затем будет использована против украинского народа в Украине", — подчеркнул Прайс.

Напомним, во время брифинга пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс также ответил журналистам на вопрос относительно военного сотрудничества России и Ирана в контексте применения ВС РФ иранских беспилотников в Украине. Он заявил, что США могут привлечь правительство Ирана к ответственности, если будет обнаружено, что оно причастно к военным преступлениям в Украине.

Телеканал СNN 9 января опубликовал результаты Центра стратегических и международных исследований, который смоделировал последствия китайского вторжения на Тайвань, если оно произойдет в 2026 году. По прогнозам аналитиков, оно приведет к тысячам жертв среди китайских, американских, тайваньских и японских войск, и вряд ли приведет к победе Китая.