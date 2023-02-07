Конец нейтральности: Швейцария может разрешить экспорт оружия из-за войны в Украине, — СМИ

Представители оборонной промышленности страны считают, что законодательный запрет на реэкспорт вооружений вредит торговле. Лидер одной из партий внес предложение разрешить поставку оружия в страны с демократическими ценностями.

Related video

Общественные и политические настроения приобрели проукраинские черты и давят на швейцарское правительство, чтобы с экспорта швейцарского оружия в зоны боевых действий сняли запрет. Об этом сообщает Reuters.

Сейчас покупателям швейцарского оружия запрещено законом реэкспортировать его. Это ограничение, по мнению представителей оборонной промышленности страны, вредит торговле.

"Мы хотим быть нейтральными, но мы остаемся частью западного мира", — заявил Тьерри Буркарт, лидер правоцентристской партии, внесший предложение разрешить реэкспорт оружия в страны с демократическими ценностями.

Согласно нейтралитету, Швейцария не может прямо или косвенно отправлять оружие странам-участникам войны. Теоретически, другие страны могут обращаться за разрешением на реэкспорт швейцарского оружия из запасов, однако в нем почти всегда отказывают. По мнению Тьерри Буркарта, мешать другим странам помогать Украине это тоже самое, что поддержать Россию.

"Другие страны хотят поддержать Украину и сделать что-то для безопасности и стабильности Европы… Они не могут понять, почему Швейцария должна говорить "нет", — объяснил политик.

Даже традиционные защитники нейтралитета из правой Швейцарской народной партии разделились на два лагеря. Депутат Дэвид Зубербюллер считает, что разрешение поставки оружия "разрушает основу мира и процветания" в Швейцарии, однако его коллега Вернер Зальцманн ежедневно выражает обеспокоенность тем, что запрет вредит швейцарскому оборонно-промышленному комплексу.

В отраслевой ассоциации SwissMem заявили, что баланс между нейтралитетом и сильной вооруженной промышленностью находится под угрозой. Члены ассоциации потеряли контракты или больше не инвестируют в Швейцарию из-за этого.

"Нынешняя ситуация ослабляет нашу политику безопасности..., препятствует достоверности нашей внешней политики и наносит ущерб нашим компаниям", — заявил директор SwissMem Стефан Бурпбахер. — "Пора измениться".

Напомним, 2 февраля издание Bloomberg писало о возможности помощи Швейцарии ВСУ танками. Тогда обсуждались поставки Leopard 2 странам для дальнейшей передачи машин Украине.

Также 5 февраля в СМИ обвинили патриарха РПЦ Кирилла в том, что он агент КГБ в Швейцарии. Журналисты утверждали, что Владимир Гундяев работал в 1970-х представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве. Известный ныне как патриарх Гундяев шпионил под псевдонимом "Михайлов".