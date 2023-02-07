Кінець нейтральності: Швейцарія може дозволити експорт зброї через війну в Україні, — ЗМІ

Представники оборонної промисловості країни вважають, що законодавча заборона на реекспорт озброєнь шкодить торгівлі. Лідер однієї з партій вніс пропозицію дозволити постачання зброї у країни з демократичними цінностями.

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Суспільні та політичні настрої набули проукраїнських рис і тиснуть на швейцарський уряд, щоб з експорту швейцарської зброї в зони бойових дій зняли заборону. Про це повідомляє Reuters.

Зараз покупцям швейцарської зброї заборонено законом реекспортувати її. Це обмеження, на думку представників оборонної промисловості країни, шкодить торгівлі.

"Ми хочемо бути нейтральними, але ми залишаємось частиною західного світу", — заявив Тьєррі Буркарт, лідер правоцентристської партії, який вніс пропозицію дозволити реекспорт зброї у країни з демократичними цінностями.

Відповідно до нейтралітету, Швейцарія не може прямо або опосередковано відправляти зброю країнам-учасникам війни. Теоретично інші країни можуть звертатись за дозволом на реекспорт швейцарської зброї з запасів, однак у ньому майже завжди відмовляють. На думку Тьєррі Буркарта, заважати іншим країнам допомагати Україні — це теж саме, що підтримати Росію.

"Інші країни хочуть підтримати Україну і зробити щось для безпеки й стабільності Європи… Вони не можуть зрозуміти, чому Швейцарія має казати "ні", — пояснив політик.

Навіть традиційні захисники нейтралітету з правої Швейцарської народної партії розділились на два табори. Депутат Девід Зубербюлер вважає, що дозвіл постачання зброї "руйнує основу миру та процвітання" у Швейцарії, однак його колега Вернер Зальцманн щоденно виражає занепокоєння тим, що заборона шкодить швейцарському оборонно-промисловому комплексу.

В галузевій асоціації SwissMem заявили, що баланс між нейтралітетом та сильною збройною промисловістю під загрозою. Члени асоціації втратили контракти або більше не інвестують у Швейцарію через це.

"Нинішня ситуація послаблює нашу політику безпеки…, перешкоджає достовірності нашої зовнішньої політики й завдає шкоди нашим компаніям", — заявив директор SwissMem Стефан Бурпбахер. — "Настав час змінитися".

Нагадаємо, 2 лютого видання Bloomberg писало про можливість допомоги Швейцарії ЗСУ танками. Тоді обговорювалось постачання Leopard 2 країнам для подальшої передачі машин Україні.

Також 5 лютого у ЗМІ звинуватили патріарха РПЦ Кирила в тому, що він — агент КДБ у Швейцарії. Журналісти стверджували, що Володимир Гундяєв працював у 1970-х представником Московського патріархату при Всесвітній раді церков у Женеві. Відомий нині як патріарх Гундяєв шпигував під псевдонімом "Михайлов".