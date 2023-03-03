Німеччина хоче викупити 96 танків Leopard 2 із Швейцарії для передачі союзникам

Швейцарський уряд не може безпосередньо передавати озброєння Україні, проте Німеччина хоче купити танки, щоб передавати їх тим країнам, які відправляли Leopard 2 до ЗСУ.

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На зберіганні у Швеції знаходиться близько 130 танків Leopard 2. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та міністр економіки Роберт Габек звернулися до уряду, щоб викупити швейцарські танки. Про це повідомляє місцеве видання Blick.

Віцепрезиденту Швейцарії Віолі Амхерд надійшов запит на дозвіл 96 придбати списані танки Leopard 2, що знаходяться на зберіганні. У Міністерстві оборони країни вже підтвердили отримання запиту. Німеччина хоче викупити машини для того, щоб відправляти їх до НАТО, державам, які передають свої танки Україні.

Наразі швейцарський уряд розглядає запит від німецьких міністрів. При цьому в Міноборони Швейцарії стверджують, що для власних потреб їм потрібно 34 машини, а від решти можуть відмовитися. Якщо уряд дасть добро на продаж, то за рішення має проголосувати парламент.

Раніше ЗМІ писали, що через нейтралітет Швейцарія не може безпосередньо передавати озброєння Україні, проте вони можуть відправити її своїм союзникам, які надсилали допомогу Києву, для поповнення запасів.

Нагадаємо, 7 лютого ЗМІ писали, що Швейцарія може дозволити експорт зброї через війну в Україні. Пропонується запровадити зміни для дозволу поставок країнам із демократичними цінностями.

11 січня в Іспанії заявили, що Швейцарія не дозволяє постачати зброю Україні, якщо вона була виготовлена або розроблена у Швейцарії.