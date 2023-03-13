Перед контрнаступлением: СМИ показали, как танкистов ВСУ обучают на Leopard 2 в Испании (фото)

Представители Киева сообщили о планах провести контрнаступление этой весной, когда просохнет размокшая земля и прибудут сотни западных бронетранспортеров и боевых танков, включая Challenger и Leopard.

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В преддверии анонсированного на весну контрнаступления испанские инструкторы на военной базе в Сарагосе обучают украинских коллег управлению и обслуживанию танков Leopard 2. Об этом 13 марта сообщает Sky News.

Представители Киева сообщили о планах провести контрнаступление этой весной, когда просохнет размокшая земля и прибудут сотни западных бронетранспортеров и боевых танков, включая Challenger и Leopard.

Обучение танкистов ВСУ в Испании

Ожидается, что западная бронетехника, в частности танки, могут внести перелом в то, как разворачиваются текущие боестолкновения в Украине.

Обучение танкистов ВСУ в Испании

Напомним, что 13 марта в Германии украинские военнослужащие завершают обучение на танках Leopard 2 и впервые произвели боевые стрельбы. Немецкий бригадный генерал Бьорн Шульц отметил, что во время подготовки на полигонах в Германии украинские танкисты учились пользоваться современными системами вооружения.

Обучение танкистов ВСУ в Испании

К стрелковой подготовке украинские военнослужащие приступили по прошествии нескольких недель тренировок. Боевая стрельба проходила на военном полигоне Берген в земле Нижняя Саксония.

Ранее Фокус сообщал, что Россия десятилетиями будет восстанавливать военный потенциал. Об этом 13 марта заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам аналитиков, текущий экспорт российского оружия сократился до восьми из десяти крупнейших возможных покупателей. Объем поставляемых вооружений в Индию упал на 37%, в другие же семь стран — уменьшился в среднем на 59%.