"Чтобы выгнать всех оккупантов": в ГПСУ показали подготовку бойцов к контрнаступлению (видео)

Обучение, в котором принимают участие бойцы "Гвардія наступу", состоит из изнурительных тренировок, стрельб и занятий по тактической медицине.

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В Государственной пограничной службе Украины показали, как тренируются бойцы бригады "Сталевий кордон". Пограничники подчеркнули, что защитники готовятся к контрнаступлению. Об этом известно с поста, опубликованного 7 апреля пресс-службой ГПСУ в соцсетях.

"Изнурительные тренировки, стрельбы, тактическая медицина — бойцы "Гвардія контрнаступу" проходят обучение под руководством опытных инструкторов", — рассказали в ГПСУ.

Также пограничники раскрыли цель бригады: защитники стремятся освободить все территории Украины от российских армейцев.

"Их цель — выгнать последнего оккупанта с нашей земли и вернуться на границы 1991 года", — написала пресс-служба ГНСУ про "Сталевий кордон".

Напомним, 6 апреля в ГУР МО предупредили захватчиков о подготовке новых операций. Разведчики признались, что полюбили уничтожать вражеские силы с помощью летательных аппаратов.

Также 6 апреля советник главы ОП Михаил Подоляк назвал четыре важные составляющие контрнаступления ВСУ. По его словам, враг не знал армию Украины и надеялся захватить часть территорий без боя.

Ранее, 5 апреля, журналисты рассказали о подготовке штурмовых бригад "Лють", "Ураган" и "Спартан". Минобороны Украины готовит к контрнаступлению около 40 тысяч бойцов, среди них есть как бывшие офицеры, так и граждане без боевого опыта.