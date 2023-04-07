"Щоб вигнати усіх окупантів": у ДПСУ показали підготовку бійців до контрнаступу (відео)

Вишкіл, у якому беруть участь бійці "Гвардії наступу", складається з виснажливих тренувань, стрільб та занять з тактичної медицини.

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У Державній прикордонній службі України показали, як тренуються бійці бригади "Сталевий кордон". Прикордонники підкреслили, що захисники готуються до контрнаступу. Про це відомо з поста, опублікованого 7 квітня пресслужбою ДПСУ в соцмережах.

"Виснажливі тренування, стрільби, тактична медицина — бійці "Гвардії наступу" проходять вишкіл під керівництвом досвідчених інструкторів", — розповіли у ДПСУ.

Також прикордонники розкрили ціль бригади: оборонці прагнуть звільнити усі території України від російських армійців.

"Їхня мета – вигнати останнього окупанта з нашої землі та повернутись на кордони 1991 року", — написала пресслужба ДПСУ про "Сталевий кордон".

Нагадаємо, 6 квітня у ГУР МО попередили загарбників про підготовку нових операцій. Розвідники зізнались, що полюбили знищувати ворожі сили за допомогою літальних апаратів.

Також 6 квітня радник голови ОП Михайло Подоляк назвав чотири важливі складові контрнаступу ЗСУ. За його словами, ворог не знав армії України та сподівався захопити частину територій без бою.

Раніше, 5 квітня, журналісти розповіли про підготовку штурмових бригад "Лють", "Ураган" і "Спартан". Міноборони України готує до контрнаступу близько 40 тисяч бійців, серед них є як колишні офіцери, так і громадяни без бойового досвіду.