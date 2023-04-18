На трофейній техніці РФ: в ДПСУ показали тренування гранатометників напередодні боїв (відео)

Українські бійці за допомогою СПГ-9 здобувають навички, тренуючись на захопленій російській техніці, яку використовують як мішені.

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Прикордонники показали підготовку розрахунків станкових протитанкових гранатометів СПГ-9 до бою. У пресслужбі ДПСУ 18 квітня опублікували відео.

Під час навчання українські захисники використовують російську техніку як мішені. Нормативи відпрацьовуються успішно. Надалі техніка використовується проти загарбників на полі бою.

"Перетворимо танки на металобрухт", – швидко та якісно", – йдеться у повідомлені.

У відомстві зазначили, що озброєння є застарілим, але всеодно здатне виконувати завдання зі знищення окупантів. Українські воїни мають намір спалювати танковий парк росіян з будь-якої наявної зброї.

"Вдалого полювання, хлопці!", – побажали у ДПСУ бійцям.

Нагадаємо, 7 квітня прикордонники показали підготовку солдат до контрнаступу. Вишкіл, у якому беруть участь бійці "Гвардії наступу", складається з виснажливих тренувань, стрільб та занять з тактичної медицини. Також прикордонники розкрили ціль бригади: оборонці прагнуть звільнити усі території України від російських окупантів, які вдерлися на нашу землю. Їхня мета — вигнати останнього окупанта з нашої землі та повернутись на кордони 1991 року.

Також Генштаб 29 березня продемонстрував на відео підготовку бійців ЗСУ шведськими інструкторами в лісах на території Великої Британії. Військові зі Швеції передають українським новобранцям відповідні знання для ведення наступальних та оборонних дій, які дозволять виконувати задачі по обороні України. Тренування дозволять отримати бойові навички, підвищити рівень готовність та безпеку ЗСУ. Курси забезпечать наших солдат без досвіду всіма необхідними тактичними знаннями для виконання завдань по обороні України. Зазначається, що воєнних вчать проводити наступальні та оборонні дії у боях з російськими загарбниками.