Вооружение способно даже противодействовать танкам и наводит ужас на вражескую пехоту, постоянно наступающую на украинские позиции.

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Пулеметчики 21-й отдельной механизированной бригады совершенствуют навыки стрельбы из 12,7-мм станкового пулемета Дегтярева-Шпагина (ДШК) советского производства. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ в Telegram.

Бойцы механизированных подразделений имеют на вооружении множество образцов тяжелого оружия. Крупнокалиберные пулеметы также массово применяются. Такое вооружение способно увеличить боевые возможности военных соединений.

"На дистанции 900 метров может уничтожить БМП, БРДМ и БРМ", — отметил командир подразделения под псевдонимом "Гугл".

Он добавил, что стрельба проходит при использовании различных типов боеприпасов. Пулеметчики 21-й отдельной механизированной бригады и дальше учатся и проводят соответствующее повышения уровня взаимосвязи.

Мощное и эффективное оружие калибра 12.7 мм позволяет попадать в легкую бронетехнику. Вооружение может даже противодействовать танкам и наводит ужас на вражескую пехоту, постоянно наступающую на украинские позиции.

Напомним, 18 апреля в ГПСУ показали видео учений гранатометчиков накануне боев. Во время тренировки украинские защитники используют российскую технику в качестве мишени. Нормативы отрабатываются регулярно и успешно. В дальнейшем техника применяется против захватчиков в поле боя. Вооружение устарело, но все равно способно выполнять поставление задачи по уничтожению российских оккупантов. Украинские воины намерены сжигать танковый парк россиян из любого имеющегося оружия.

Генерал-лейтенант Александр Павлюк 11 апреля показал тренировку морской пехоты. Бойцы во время учений закаляют дух, выносливость, силу, быстроту и ловкость. Не меньше внимания уделяется и психологическим характеристикам защитников. По его словам, воины ВСУ регулярно тренируются, чтобы быть лучшими, а также оперативно и качественно выполнить задачи.