"Все доведено до автоматизма": генерал ВСУ показал тренировку морпехов (фото)

Украинские военные провели тренировки по зачистке вражеских окопов и эвакуации раненых с поля боя.

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Морские пехотинцы Вооруженных сил Украины тренируются не менее 2–3 раз в неделю, чтобы усовершенствовать свои профессиональные навыки. Подробности в Telegram сообщил 11 апреля первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

В сообщении говорится, что бойцы во время учений закаляют дух, выносливость, силу, скорость и ловкость. Не меньше внимания уделяется и психологическим характеристикам защитников.

"Все их действия доведены до автоматизма", – говорится в сообщении.

Морпехи получают навыки для оперативной реакции на разные ситуации. Никто не может предвидеть, какие знания придется применить, поэтому воины ВСУ регулярно тренируются, чтобы быть лучшими.

Фото: АрміяInform

Как пишет "Армия Inform", первым полосу препятствий одолел боец под псевдонимом "Скиф". Морпех рассказал, что сумел добиться высоких результатов благодаря регулярным тренировкам, а также работе над ошибками.

"Колючка", "стенка", "комната" — одним за другим мы преодолевали препятствия", – отметил "Скиф".

Военные учатся оказывать помощь медицинской помощи раненым. Эвакуация с поля боя и зачистка окопов – не менее важные задачи. К занятиям привлекались и украинцы, которые были призваны в ряды ВСУ по мобилизации.

Напомним, 10 апреля Александр Павлюк показал тренировки новобранцев ВСУ в Великобритании. Инструкторы Королевского полка принцессы Уэльской организовали соответствующие занятия для бойцов ВСУ по отработке различных методик передвижения личного состава в составе подразделения. Особое внимание было уделено действиям в городской застройке и на территории населенных пунктов.

Бойцы бригады "Спартан" 23 марта показали тренировки с новым оружием украинского производства. По информации МВД, гвардейцы начали освоение современных штурмовых винтовок Форт-221, являющихся лицензионной копией израильской штурмовой винтовки TAR-21.