"Все доведено до автоматизма": генерал ВСУ показал тренировку морпехов (фото)
Украинские военные провели тренировки по зачистке вражеских окопов и эвакуации раненых с поля боя.
Морские пехотинцы Вооруженных сил Украины тренируются не менее 2–3 раз в неделю, чтобы усовершенствовать свои профессиональные навыки. Подробности в Telegram сообщил 11 апреля первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк.
В сообщении говорится, что бойцы во время учений закаляют дух, выносливость, силу, скорость и ловкость. Не меньше внимания уделяется и психологическим характеристикам защитников.
"Все их действия доведены до автоматизма", – говорится в сообщении.
Морпехи получают навыки для оперативной реакции на разные ситуации. Никто не может предвидеть, какие знания придется применить, поэтому воины ВСУ регулярно тренируются, чтобы быть лучшими.
Как пишет "Армия Inform", первым полосу препятствий одолел боец под псевдонимом "Скиф". Морпех рассказал, что сумел добиться высоких результатов благодаря регулярным тренировкам, а также работе над ошибками.
"Колючка", "стенка", "комната" — одним за другим мы преодолевали препятствия", – отметил "Скиф".
Военные учатся оказывать помощь медицинской помощи раненым. Эвакуация с поля боя и зачистка окопов – не менее важные задачи. К занятиям привлекались и украинцы, которые были призваны в ряды ВСУ по мобилизации.
Напомним, 10 апреля Александр Павлюк показал тренировки новобранцев ВСУ в Великобритании. Инструкторы Королевского полка принцессы Уэльской организовали соответствующие занятия для бойцов ВСУ по отработке различных методик передвижения личного состава в составе подразделения. Особое внимание было уделено действиям в городской застройке и на территории населенных пунктов.
Бойцы бригады "Спартан" 23 марта показали тренировки с новым оружием украинского производства. По информации МВД, гвардейцы начали освоение современных штурмовых винтовок Форт-221, являющихся лицензионной копией израильской штурмовой винтовки TAR-21.