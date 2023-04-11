"Усе доведено до автоматизму": генерал ЗСУ показав тренування морпіхів (фото)

Українські військові провели тренування з зачистки ворожих окопів та евакуації поранених з поля бою.

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Морські піхотинці Збройних сил України тренуються щонайменше 2–3 рази на тиждень, щоб вдосконалити свої професійні навички. Подробиці у Telegram повідомив 11 квітня перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

У дописі зазначено, що бійці під час навчань гартують дух, витривалість, силу, швидкість та спритність. Не менше уваги приділяється й психологічним характеристикам захисників.

"Усі їхні дії доведені до автоматизму", – йдеться у повідомленні.

Морпіхи отримують навички для оперативної реакції на різноманітні ситуації. Ніхто не може передбачати, які саме знання доведеться застосувати, тому воїни ЗСУ регулярно тренуються аби бути найкращими.

Фото: АрміяInform

Як пише "Армія Inform", першим смугу перешкод здолав боєць на псевдо "Скіф". Морпіх розповів, що зумів досягти високих результатів завдяки регулярним тренуванням, а також роботі над помилками.

""Колючка", "стінка", "кімната" — одним за одним ми долали перешкоди", – зазначив "Скіф".

Військові навчаються надавати допомогу медичну допомогу пораненим. Евакуація з поля бою та зачистка окопів – не менш важливі завдання. До занять залучалися й українці, які були призвані до лав ЗСУ за мобілізацією.

Нагадаємо, 10 квітня Олександр Павлюк показав тренування новобранців ЗСУ у Великій Британії. Інструктори Королівського полку принцеси Уельської організували відповідні заняття для бійців ЗСУ з відпрацювання різних методик пересування особового складу у складі підрозділу. Особливу увагу приділяли діям у міській забудові та на території населених пунктів.

Бійці бригади "Спартан" 23 березня показали тренування із новою зброєю українського виробництва. За інформацією МВС, гвардійці почали освоєння сучасних штурмових гвинтівок Форт-221, які є ліцензійною копією ізраїльської штурмової гвинтівки TAR-21.