"Усе доведено до автоматизму": генерал ЗСУ показав тренування морпіхів (фото)
Українські військові провели тренування з зачистки ворожих окопів та евакуації поранених з поля бою.
Морські піхотинці Збройних сил України тренуються щонайменше 2–3 рази на тиждень, щоб вдосконалити свої професійні навички. Подробиці у Telegram повідомив 11 квітня перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
У дописі зазначено, що бійці під час навчань гартують дух, витривалість, силу, швидкість та спритність. Не менше уваги приділяється й психологічним характеристикам захисників.
"Усі їхні дії доведені до автоматизму", – йдеться у повідомленні.
Морпіхи отримують навички для оперативної реакції на різноманітні ситуації. Ніхто не може передбачати, які саме знання доведеться застосувати, тому воїни ЗСУ регулярно тренуються аби бути найкращими.
Як пише "Армія Inform", першим смугу перешкод здолав боєць на псевдо "Скіф". Морпіх розповів, що зумів досягти високих результатів завдяки регулярним тренуванням, а також роботі над помилками.
""Колючка", "стінка", "кімната" — одним за одним ми долали перешкоди", – зазначив "Скіф".
Військові навчаються надавати допомогу медичну допомогу пораненим. Евакуація з поля бою та зачистка окопів – не менш важливі завдання. До занять залучалися й українці, які були призвані до лав ЗСУ за мобілізацією.
Нагадаємо, 10 квітня Олександр Павлюк показав тренування новобранців ЗСУ у Великій Британії. Інструктори Королівського полку принцеси Уельської організували відповідні заняття для бійців ЗСУ з відпрацювання різних методик пересування особового складу у складі підрозділу. Особливу увагу приділяли діям у міській забудові та на території населених пунктів.
Бійці бригади "Спартан" 23 березня показали тренування із новою зброєю українського виробництва. За інформацією МВС, гвардійці почали освоєння сучасних штурмових гвинтівок Форт-221, які є ліцензійною копією ізраїльської штурмової гвинтівки TAR-21.