Міські бої: у Міноборони показали тренування новобранців ЗСУ у Великій Британії (фото)

Інструктори Королівського полку принцеси Уельської навчають українських військових обороні та діям у наступі.

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Військовослужбовці Збройних сил України отримують необхідні навички під час підготовки у Великій Британії. Про це 10 квітня у Telegram повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

У дописі йдеться, що роботу стосовно підготовки українських захисників проводять інструктори Королівського полку принцеси Уельської. Вони організовують відповідні заняття з відпрацювання різних методик пересування особового складу у складі підрозділу.

Особлива увага приділяється обороні та діям у наступі. Українські військові отримують знання для виконання бойових завдань на території населених пунктів та у забудові.

Нагадаємо, 7 квітня на Кіпрі анонсували навчання українських офіцерів. Близько 18 українських офіцерів розпочнуть навчання на території Кіпру в останній тиждень квітня. Місце проведення навчань має намір відвідати голова оборонного відомства України Олексій Рєзніков.

Медіа LRT 7 березня повідомило, що Литва відправить у Німеччину 40 інструкторів для навчань захисників України. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус подякував за допомогу у підготовці українців. Його литовський колега Арвідас Анушаускас повідомив, що інструктори з балтійської країни вже навчають українських оборонців на території Великої Британії. З його слів, литовські військові інструктори проводять відповідне навчання українських захисників за кордоном — Британії та "інших північних країнах". Керівник Міноборони Німеччини подякував Литві за допомогу у навчаннях українців.

У Пентагоні 30 березня повідомили, що група із 65 українських солдатів завершила навчання на ЗРК Patriot. Воєнні ЗСУ пройшли відповідне навчання на базі Форт-Сіллі (штат Оклахома). Вони вже вирушили до Європи, де будуть проводити взаємодію з українськими солдатами, які проходять навчання на конкретних локаціях.