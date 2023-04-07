На Кіпрі анонсували навчання українських офіцерів: про що йдеться

За даними журналістів, група із 18 українських фахівців прибуде на острів в останній тиждень квітня.

Related video

Республіка Кіпр запропонує Україні технічне навчання з розмінування у рамках своєї гуманітарної допомоги. Про це сказав голова Міністерства оборони Кіпру Міхаліс Георгаллас 7 квітня, повідомляє Reuters.

"Ми розмістимо персонал, який займатиметься розмінуванням та виявленням мін", — цитують Георгалласа журналісти.

Повідомляється, що близько 18 українських офіцерів розпочнуть навчання на території Кіпру в останній тиждень квітня. Місце проведення навчань має намір відвідати голова оборонного відомства України Олексій Рєзніков.

Автори публікації зазначають, що Кіпр зіткнувся із проблемою мін після турецького вторгнення у 1974 році. В результаті 180-кілометрова розділова зона на Кіпрі була замінована. Знешкодження цієї території відбувалося за сприяння ООН.

Нагадаємо, що 4 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про перебіг посівної в Україні. За його словами, у регіонах засіяли понад 500 тисяч гектарів землі, а роботи з розмінування сільськогосподарських ділянок та допомога аграріям є пріоритетами для влади.

На засіданні Кабінету Міністрів 4 квітня Денис Шмигаль також анонсував запуск державної політики, спрямованої на розмінування території України. Він зазначив, що на ліквідацію всіх мін на нашій землі може знадобитися близько 37,4 млрд доларів.

Згідно з заявою колишнього міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського від 12 січня, на повне розмінування територій України разом з водоймами та лісами може піти понад п'ять років. За його словами, українські сапери знешкоджують приблизно 40 га землі на день.