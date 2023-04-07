На Кипре анонсировали обучение украинских офицеров: о чем речь

По данным журналистов, группа из 18 украинских специалистов прибудет на остров в последнюю неделю апреля.

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Республика Кипр предложит Украине техническое обучение по разминированию в рамках своей гуманитарной помощи. Об этом сказал глава Министерства обороны Кипра Михалис Георгаллас 7 апреля, сообщает Reuters.

"Мы разместим персонал, который будет заниматься разминированием и обнаружением мин", — цитируют Георгалласа журналисты.

Сообщается что около 18 украинских офицеров начнут обучение на территории Кипра в последнюю неделю апреля. Место проведения учений намерен посетить глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников.

Авторы публикации отмечают, что Кипр столкнулся с проблемой мин после турецкого вторжения в 1974 году. В результате 180-километровая разделительная зона на Кипре была заминирована. Обезвреживание этой территории проходило при содействии ООН.

Напомним, что 4 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о ходе посевной в Украине. По его словам, в регионах засеяли более 500 тысяч гектаров земли, а работы по разминированию сельскохозяйственных участков и помощь аграриям являются приоритетами для властей.

На заседании Кабинета министров 4 апреля Денис Шмыгаль также анонсировал запуск государственной политики, направленной на разминирование территории Украины. Он отметил, на ликвидацию всех мин на нашей земле может понадобиться около 37,4 млрд долларов.

Согласно заявлению бывшего министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского от 12 января, на полное разминирование территорий Украины, вместе с водоемами и лесами может уйти больше пяти лет. По его словам, украинские саперы обезвреживают примерно 40 гектаров земли в день.