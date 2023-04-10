Городские бои: в Минобороны показали тренировки новобранцев ВСУ в Великобритании (фото)

Инструкторы Королевского полка принцессы Уэльской обучают украинским военным обороне и действиям в наступлении.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины получают необходимые навыки при подготовке в Великобритании. Об этом 10 апреля в Telegram сообщил первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк.

В сообщении говорится, что работу по подготовке украинских защитников проводят инструкторы Королевского полка принцессы Уэльской. Они организуют соответствующие занятия по отработке разных методик передвижения личного состава в составе подразделения.

Особое внимание уделяется обороне и действиям в наступлении. Украинские военные получают знания для выполнения боевых задач на территории населенных пунктов и в застройке.

Напомним, 7 апреля на Кипре анонсировали обучение украинских офицеров. Около 18 украинских офицеров начнут обучение на территории Кипра в последнюю неделю апреля. Место проведения учений намерен посетить глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников.

Медиа LRT 7 марта сообщило, что Литва отправит в Германию 40 инструкторов для учений защитников Украины. Немецкий министр обороны Борис Писториус поблагодарил за помощь в подготовке украинцев. Его литовский коллега Арвидас Анушаускас сообщил, что инструкторы из балтийской страны уже обучают украинских защитников на территории Великобритании. По его словам, литовские военные инструкторы проводят соответствующее обучение украинских защитников за рубежом — Британии и "других северных странах". Руководитель Минобороны Германии поблагодарил Литву за помощь в учениях украинцев.

В Пентагоне 30 марта сообщили, что группа из 65 украинских солдат завершила обучение на ЗРК Patriot. Военные ВСУ прошли соответствующее обучение на базе Форт-Силли (штат Оклахома). Они уже отправились в Европу, где будут проводить взаимодействие с украинскими солдатами, проходящими обучение на конкретных локациях.