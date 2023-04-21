Бійці 21 ОМБр ЗСУ показали навчання з великокаліберними кулеметами ДШК (відео)

Озброєння здатне навіть протидіяти танкам і наводить жах на ворожу піхоту, яка постійно наступає на українські позиції.

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Кулеметники 21-ої окремої механізованої бригади вдосконалюють навички стрільби з 12,7-мм станкового кулемета Дегтярьова-Шпагіна (ДШК) радянського виробництва. Про це інформує Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ у Telegram.

Бійці механізованих підрозділів мають на озброєнні чимало зразків важкої зброї. Великокаліберні кулемети також масово застосовуються. Таке озброєння здатне збільшити бойові спроможності військових з'єднань.

"На дистанції 900 метрів може знищити БМП, БРДМ, та БРМ", – зазначив командир підрозділу на псевдо "Гугл".

Він додав, що стрільба відбувається за використання різних типів боєприпасів. Кулеметники 21-ої окремої механізованої бригади й надалі навчаються та проводять відповідне злагодження.

Потужна та ефективна зброя калібру 12.7 мм дозволяє влучати у легку бронетехніку. Озброєння може навіть протидіяти танкам і наводить жах на ворожу піхоту, яка постійно наступає на українські позиції.

Нагадаємо, 18 квітня в ДПСУ показали відео навчань гранатометників напередодні боїв. Під час тренування українські захисники використовують російську техніку як мішені. Нормативи відпрацьовуються регулярно та успішно. Надалі техніка застосовується проти загарбників на полі бою. Озброєння є застарілим, але все одно здатне виконувати поставлення завдання зі знищення російських окупантів. Українські воїни мають намір спалювати танковий парк росіян з будь-якої наявної зброї.

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк 11 квітня показав тренування морської піхоти. Бійці під час навчань гартують дух, витривалість, силу, швидкість та спритність. Не менше уваги приділяється й психологічним характеристикам захисників. З його слів, воїни ЗСУ регулярно тренуються аби бути найкращими, а також оперативно та якісно виконати завдання.