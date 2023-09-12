"Ключові інновації для протидії РФ": Джонсон захопився українськими розробками (відео)

Експрем’єр Великої Британії побував у локації львівських стартаперів, які розробляють військову продукцію для захисників. Зокрема, "Шаблю" — турель, яка дозволяє збивати ворожі цілі без ризику для власних позицій.

Related video

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час свого візиту в Україну сфотографувався з дистанційним бойовим модулем "Шабля". Відповідним знімком він поділився 12 вересня у соцмережах.

"Захопливо спостерігати за передовими військовими технологіями безпілотників, які розробляються в Україні. Такі інновації є ключовими для протидії незаконному вторгненню Росії", — написав британський експрем’єр.

Публікація Бориса Джонсона у соцмережах Фото: Скриншот

Раніше, 10 вересня, міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що Джонсон відвідав "важливу локацію".

"Львівські стартапери створюють інноваційні розробки, які допомагають військовим віддалено вести бій та, що найголовніше, рятувати життя наших воїнів. Це 25 унікальних розробок: від логістичних до бойових, від дистанційних турелей до роботів-камікадзе", — пояснив мер міста.

Серед розробок — бойові турелі з дистанційним керуванням "Шабля", з якими й зробив фото гість з Великої Британії.

"А зараз виробник працює над розробкою системи виявлення та ураження повітряних цілей", — додав Садовий.

Міський голова підкреслив, що Львів нині зосереджений на виготовленні сучасної військової продукції.

Публікація Андрія Садового у соцмережах Фото: Скриншот

"Шабля": що це таке і чим воно особливе

Розробка українських стартаперів "Шабля" — це автоматизований дистанційно керований вогневий комплекс, призначений для стаціонарної установки на нерухомі об’єкти або спецтранспорт. Як зазначено на сайті волонтерської ініціативи People's Project, координація ним здійснюється за допомогою монітору та пульту керування. Це дозволяє вести бій на відстані без ризику для оператора.

Волонтери пояснили, що нерідко ворог запускає БПЛА, щоб захисники спробували його збити. Це допомагає російським окупантам виявити позиції Сил оборони та накрити їх з РСЗВ. Турель дозволяє збивати безпілотники на відстані, не залишаючи шансів ворожій розвідці.

Схема, опублікована авторами волонтерського проєкту Фото: People's Project

"Автоматична турель "Шабля" для великокаліберного кулемета являє собою рухому платформу з можливістю установки АГС, ПКТ, ПКМ. Також на модуль передбачається встановлення відеокамери, тепловізора, далекоміра та іншої оптики", — зазначено на сайті.

"Шабля" може стояти як стаціонарно на блокпостах, так і на кордоні або в інших зонах.

Нагадаємо, 24 квітня бійці 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша показали "Шаблю", яку назвали WALL'YA. Воїни розповіли, що у них на озброєнні з’явився автоматизований дистанційно керований вогневий комплекс.

У Military Leak 12 вересня повідомили, що Росія планує відродити амфібійну 152-мм САУ 2С18 "Пат-С". Військові оглядачі розібралися у її характеристиках та особливостях.