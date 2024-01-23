В Украине разработали систему РЭБ, которая глушит частоты FPV-дронов РФ (фото)

Министр Михаил Федоров заявил, что система генерирует "белый шум", поэтому российские беспилотники теряют связь с операторами и становятся неуправляемыми.

Related video

В Украине участники платформы Brave1 разработали окопную систему радиоэлектронной борьбы AD Counter FPV, которая глушит российские FPV-дроны. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров у себя в Telegram.

По его словам, система генерирует "белый шум" в радиочастотном диапазоне 850–940 МГц. Помехи блокируют работу связи FPV-дронов, из-за чего он не может принимать сигналы от оператора и становится неуправляемым.

Михаил Федоров отметил, что радиус работы РЭБ составляет от 250 метров, но в том случае, если расстояние между дроном и оператором около 3 000 м.

"Система быстро начинает работать после включения, ей для этого требуется не более 0,5 секунды", — сообщил министр.

Система AD Counter FPV Фото: Telegram / Михаил Федоров

По его словам, это оборудование уже активно используют украинские военнослужащие. Они называют AD Counter FPV одним из самых качественных портативных РЭБ.

"Одно из преимуществ системы – она легкая, без аккумулятора весит 3 кг, а еще у нее есть тренога, поэтому ее удобно устанавливать на машины", — заявил министр.

Михаил Федоров также написал, что по запросу военных разработчики создали еще одну модификацию AD Counter FPV с важным отличием — форм-фактором рюкзака. Такая модификация также активно применяется на фронте и уже показала себя как "незаменимая вещь".

Ранее сообщалось, что в ВСУ раскрыли, как "ШабРысь" штурмует оккупантов. Дистанционное оружие позволяет украинским военным атаковать, не подставляясь под вражеский огонь. Техника спасает жизни и мотивирует идти на фронт.

Также напомним, что ВСУ применили FPV-дрон против российского танка. Ликвидация техники, по информации аналитиков, состоялась на территории Донецкой области. Авторы сообщения утверждают, что операцию провели бойцы 116 бригады.