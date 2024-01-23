"Мангал" не спас: ВСУ применили FPV-дрон против российского танка (видео)

Ликвидация техники, по информации аналитиков, состоялась на территории Донецкой области. Авторы сообщения утверждают, что операцию провели бойцы 116 бригады.

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В заметке указано, что ликвидация техники состоялась на территории Донецкой области. На видео можно увидеть, что тяжелая бронетехника с защитными решетками ("мангал") на башне находится на дороге. Впоследствии украинский оператор прицельно наносит удар.

Уничтожение техники РФ

В 14-й бригаде ВСУ 26 декабря уничтожили танки РФ. Княжеские воины подошли к заданию креативно и масштабно. Воины волынской бригады сумели зафиксировать вражескую бронетехнику, которую российские оккупанты пытались спрятать, и впоследствии обезвредили.

В начале ВСУ уничтожили важный узел связи россиян дронами-бомберами. Сначала аэроразведчики поразили узел связи, который российские военные разворачивали на местности еще днем. В темное время суток к обозначенному квадрату прилетел беспилотник-бомбер и уничтожил дорогую технику оккупантов, осуществив несколько сбросов боеприпасов за два захода.

Украинские воины 23 января с помощью беспилотника ликвидировали на Авдеевском направлении российский танк Т-80. Тяжелая бронетехника выдвинулась прикрывать штурмовую группу оккупантов, которая атаковала позиции Сил обороны, но был уничтожен украинским оператором БПЛА. Для того чтобы защитить бронированную машину от атаки дронов, оккупанты оснастили ее "мангалом" — специальным навесом, который должен был уберечь от поражения БПЛА уязвимую часть танка — башню.

Напомним, 22 января ВСУ уничтожили миномет "Тюльпан" и почти 400 россиян. Силы обороны также ликвидировали 7 танков, 13 артсистем и 37 беспилотников.