Целый артдивизион за 10 дней: бойцы ССО рассказали о своих успехах на юге (видео)

Только одна группа Сил спецопераций уничтожила на южном направлении такое российское вооружение, как гаубицы Д-30, танк и БТРы.

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Силы специальных операций ВСУ продолжают наносить огневые поражения по российским оккупантам на юге. Об очередной операции ударных беспилотных авиационных комплексов (БпАК) рассказали сами бойцы 73-го морского центра ССО в телеграм-канале.

Они зафиксировали, что за 10 дней работы одна из групп ударных БпАК уничтожила дивизион артиллерийских средств противника, а также несколько единиц бронированной и автомобильной техники. В частности, в результате профессиональных действий наших операторов враг потерял:

гаубицы Д-30;

танк;

БТРы.

Ситуация на фронте на утро 19 января

По данным Генштаба ВСУ, в Украине на фронте в течение суток произошло 127 боевых столкновений. В целом враг нанес 2 ракетных и 81 авиационный удар, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Как отмечает спикер Генштаба Андрей Ковалев, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны Украины продолжают расширять плацдарм на левом берегу реки Днепр. Однако, несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки агрессор совершил 11 безуспешных штурмов позиций наших войск.

В то же время, по отчету Института изучения войны (ISW), заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий заявил 18 января, что российские войска "достаточно быстро обучаются" и полностью адаптировали крылатую ракету воздушного базирования Х-101 по сравнению с моделью, которую Россия использовала в 2022 году. Скибицкий заявил, что новые Х-101 оснащены системой активной радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и "тепловыми ловушками", предотвращающими излучение ракетами отслеживаемых тепловых сигнатур. Генерал ГУР отметил, что украинским силам необходимо внедрять инновации и адаптироваться в ответ на российскую адаптацию.

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