Американцы поставят на свои БМП Bradley комплексы активной защиты Iron Fist (видео)

Комплексы Iron Fist призваны значительно повысить защитные характеристики бронемашин. В дополнение БМП оснастят бортовыми радиолокационными станциями для обнаружения ракет и комбинированной системой предупреждения.

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Департамент обороны США заключил контракт на сумму $191,2 миллиона с компанией General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на установку комплексов активной защиты Iron Fist на боевые машины пехоты Bradley. Контракт рассчитан на три года, и его выполнение планируется завершить к 31 июля 2027 года. Об этом сообщается на официальном сайте департамента.

Особенностью данной сделки является то, что финансирование будет осуществляться за счет средств, выделенных на помощь Украине. Таким образом, армия США получит новые машины с комплексами активной защиты взамен переданных Украине БМП M2A2 Bradley.

Кратко о системе Iron Fist

Iron Fist — это комплекс активной защиты (КАЗ), разработанная израильской компанией IMI Systems и американской General Dynamics Ordnance and Tactical Systems. Система включает сенсоры и радары, компьютерную обработку, технологии управления огнем и перехватчики для поиска, наведения на цель, уничтожения или перехвата приближающихся угроз, таких как РПГ (гранатометы) и противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

Система Iron Fist выбрана армией США для установки на боевую машину пехоты Bradley IFV. Система не заменит стандартную бронезащиту машины, но усилит ее, используя новые технологии.

Концепция системы hard-kill основана на перехвате угрозы путем запуска небольшой боеголовки, инициировании ее на безопасном расстоянии от защищенной платформы, в точно рассчитанный момент, и поражении или уничтожении угрозы за счет эффекта ударной волны.

В дополнение к установке комплекса Iron Fist, американские боевые машины пехоты Bradley будут оснащены бортовыми радиолокационными станциями для обнаружения ракет и комбинированной системой предупреждения, включающей набор датчиков для обнаружения лазерного облучения и мониторинга пространства.

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