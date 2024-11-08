В РФ работают над модернизацией БМП-3М: что известно о бронемашине "Манул" (фото)

Данная бронемашина разрабатывалась как ответ российских войск на западные образцы, такие как Bradley и Marder, которые состоят на вооружении Сил обороны. Внимание экспертов привлек беспилотный модуль ТКБ-947 с 30-мм автоматической пушкой и ПТРК "Корнет".

На фоне применения в Украине современных западных БМП, таких как американская Bradley M2A2 и немецкая Marder 1A3, российская армия внедрила новую модернизированную версию боевой машины пехоты — БМП-3М "Манул", которая была разработана "Курганмашзаводом" и впервые показана на выставке "Армия-2020". Об этом 8 ноября сообщили обозреватели Army Recognition.

В материале говорится, что одним из ключевых усовершенствований "Манула" стал перенос двигателя в переднюю часть, что освободило пространство для расширенного десантного отделения, рассчитанного на восемь военнослужащих. Новый отсек также оснащен амортизационными сиденьями, снижающими воздействие взрывных волн, что повышает безопасность экипажа в случае подрыва на мине.

В ответ на угрозу западного противотанкового вооружения "Манул" получил усиленную боковую броню, которая рассчитана на защиту от взрывов и осколков.

"Манул" оборудован дистанционно управляемым модулем ТКБ-947, который оснащен 30-мм автоматической пушкой 2A42 и 7,62-мм пулемет ПКТМ. Эти элементы вооружения обеспечивают поддержку как против личного состава, так и против легкобронированных целей. Но особую угрозу для бронированной техники НАТО, отмечают эксперты, представляет наличие четырех противотанковых управляемых ракет "Корнет-Э", способных поражать даже основные боевые танки.

БМП "Манул" на выставке "Армия-2020" Фото: ТАСС

БМП оснащена новым двигателем УТД-32T с турбонаддувом, развивающий мощность 660 л.с. — это придает технике соотношение мощности к массе 31 л.с. на тонну. При этом максимальная скорость бронемашины достигает 70 км/ч, а запас хода — до 600 км. Несмотря на боевую массу в 21 тонну, "Манул" сохраняет амфибийные способности, позволяя пересекать водные преграды на скорости до 9,5 км/ч, что особенно важно в условиях разнообразного рельефа Украины.

"Конструкция "Манула", в которой использованы как модернизированные советские технологии, так и новые инновации, подчеркивает адаптивный подход России к противостоянию стандартным БМП НАТО, принимающих участие в войне", — пишут обозреватели.

Технические характеристики БМП-3М "Манул"

длина — 7,48 м;

ширина — 3,4 м;

высота — 2,89 м;

вес — около 21 т;

максимальная скорость — 70 км/ч;

запас хода — до 600 км;

вооружение — 30-мм пушка 2A42, 7,62-мм пулемет ПКТМ, ПТУР "Корнет-Э" (4 единицы);

двигатель — UTD-32T, 660 л.с.

Ранее сообщалось, что в одном из боевых эпизодов украинская бронемашина M2 Bradley уцелела после попадания российского беспилотника, а затем выдержала удар в лобовую проекцию противотанковой ракеты.