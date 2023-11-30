Окупанти знищили в українських архівах документи про злочини нацистів, — ЗМІ

За інформацією Центру документації злочинів націонал-соціалістичного режиму "Архіви Арользена", через дії російських військових держархіви України втратили мільйони історичних записів про німецьку окупацію.

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Через російських військових Україна втратила мільйони історичних документів, які підтверджували злочини німецьких військових під час окупації в 1941-1944 роках та дії влади СРСР у післявоєнний період. Про це пише видання "Верстка" з посиланням на доповідь німецького Центру документації злочинів націонал-соціалістичного режиму "Архіви Арользена".

Зазначається, що російська армія документи знищувала або викрадала. Зокрема, історичні записи слугували доказом розкрадання українських культурних цінностей, злочинів Голокосту та депортацій.

У доповіді йдеться, що станом на квітень цього року в Україні внаслідок війни було пошкоджено 251 культурний об'єкт, серед яких 22 музеї, 12 бібліотек та архів.

Через дії армії РФ було пошкоджено архіви у Чернігові, Миколаєві, Херсоні, у Великій Олександрівці та Високопіллі Херсонської області. Окрім того, з Херсонського державного архіву окупанти вкрали близько 500 тисяч справ, що містили мільйони документів — близько 50% архіву.

Повідомляється, що документи, які збереглися в пошкоджених будівлях, можуть не пережити зимового періоду, адже через сніг і дощ вони пліснявіють та руйнуються. Оцифрувати документи теж неможливо, адже необхідна для цього техніка теж була викрадена російськими військовими. Для їх збереження необхідне спеціальне обладнання, а саме: осушувачі повітря, архівні коробки, стелажі, світлодіодні лампи, термометри з датчиками вологості тощо.

Знищення українських архівів: що відомо

На початку минулого року голова Держархіву Анатолій Хромов повідомляв, що окупанти знищили у Чернігівській області архів української служби безпеки, у якому зберігалися документи про репресії радянської влади.

Тоді ж Хромов розповідав, що Росія звикла викрадати українські архівні документи, адже вони це робили не лише після захоплення Криму та Донбасу, але й ще за радянських часів.

Власне, дізнатися про долю архівних документів можна буде лише після звільнення тимчасово окупованих територій та проведення ревізії.

За знищення та викрадення українських архівів Україна вимагала застосувати до Росархіву санкції. Відповідне звернення також були надіслані до Міжнародної ради архіву.

Окупанти знищують та розкрадають не лише державні архіви. Так, після окупації Чорнобильської АЕС російські військові знищили документи, які збиралися роками. Зокрема, вони їх викинули у смітник.

Фото: соцмережі

Окрім того, у квітні минулого року повідомлялося, що окупанти знищили у Бучі архів В’ячеслава Чорновола. З колишнього фонду Чорновола було втрачено всі книжки, понад 60 повних комплектів десятитомника В’ячеслава Чорновола та архів політв’язня СРСР Миколи Плахотнюка.

Фото: соцмережі

Нагадаємо, 10 листопада у Центрі національного спротиву повідомляли, що окупанти вивезли з церкви в Енергодарі сім ікон XVIII-XIX століття. Вони заявляли, що церковні цінності передадуть Мелітопольському державному краєзнавчому музею.

Російська армія викрадає не лише культурні та церковні цінності, але й грабує помешкання людей. До прикладу, у квітні повідомлялося, що окупанти вивозять із сіл Скадовського району цілі вантажівки з вкраденим майном.