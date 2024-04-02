Закон для всех один: почему у беженцев из Украины забирают детей в Европе

В ЕС участились случаи, когда соцслужбы изымают детей из украинских семей. Причина в том, что беженцы игнорируют нормы семейного права, отличающиеся от наших и касающиеся защиты прав ребенка. Фокус разбирался, придется ли Украине изменить подход к воспитанию детей после вступления в ЕС.

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В странах Европейского Союза, где с начала полномасштабного вторжения проживает несколько миллионов украинцев, продолжают фиксировать случаи изъятия детей у родителей-беженцев и официальных опекунов. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам чиновника, сейчас Офис омбудсмена обрабатывает 176 обращений родителей и других законных представителей, чьих детей по разным причинам изъяли из семей по решению европейских властей. Так в Германии зафиксировано 71 подобный случай, в Польше — 33, в Италии — 25, в Чехии — 24, Швеции — 17.

По состоянию на 31 декабря 2023 Офис уполномоченного получил информацию от Национальной сервисной социальной службы о 255 украинских детях, которых за границей забрали местные социальные службы.

Распространенными причинами являются:

отсутствие соответствующих документов у родителей и других законных представителей;

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в соответствии с действующим законодательством ЕС (это может быть повышение тона, любое физическое воздействие на ребенка с целью его успокоить и т.д.);

оставление без присмотра взрослых на длительное время.

Кроме того, на решение соцслужб может повлиять агрессивное поведение самих детей, непосещение ими школы.

Под защитой ЕС

Истории украинок, чьих детей по разным причинам изъяли из семей за границей, стали появляться в СМИ с весны 2023 года. Тогда представитель украинского омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова отмечала, что одна из причин — различия между законодательством Украины и принимающей страны. Например, ребенок должен находиться в европейской стране только с законным представителем. В некоторых странах — например, в Италии или Франции официальным опекуном ребенка не может быть человек, достигший 65-летнего возраста. То есть фактически соцслужбы забирали детей из семей, потому что украинки не знали местных законов.

"Это могут быть истории, когда мама была вынуждена остаться на работе в Украине, а в эвакуацию отправила бабушку со своим ребенком. Бабушка не имеет никакой доверенности на представление интересов и не считается по европейскому законодательству родственницей этому ребенку. Таким образом, социальные службы могут задействовать полицию и изъять ребенка из семьи", — отмечала Суслова.

Директор Центра защиты детей "Наши дети" Наталья Луценко в беседе с Фокусом отмечала, что не менее распространенные причины, из-за которых соцслужбы в Германии и Италии забирают детей — ненадлежащее к ним отношение.

"Родители пьют, кричат на них или не докармливают. Этих детей помещают в немецкие и итальянские семьи", — объясняла эксперт.

Так, например, в Германии соцслужбы забрали 11-летнюю девочку и временно поместили ребенка в немецкую семью, так как ее родная мать злоупотребляла спиртными напитками. Женщина уехала из Гостомеля в Польшу в начале полномасштабного вторжения, а затем вместе с дочкой осела в Германии. У девочки есть отец, оставшийся в Гостомеле. Он не лишен родительских прав, через суд по правам детей ходатайствовал о возвращении ребенка.

Спустя почти год, как стало известно о массовых случаях изъятия детей из украинских семей за границей, ситуация не изменилась. Судя по словам Дмитрия Лубинца, речь по-прежнему идет о незнании или игнорировании украинцами норм европейского семейного права.

Юрист по международному праву Роман Еделев говорит Фокусу, что в европейских странах строго следят за соблюдением прав ребенка и в целом выполнения норм, прописанных на законодательном уровне, в то время как украинцы живут в другой культурной парадигме.

"Проблема действительно острая. Знаю, что в Италии много случаев изъятия детей из семей. Но в ЕС все работает следующим образом — если есть норма, ее нужно выполнять. Украина — правовое государство, которое хочет быть частью Евросоюза, а значит должно исполнять нормы, прописанным в законодательстве стран ЕС. Тем более, там нет никаких глупых требований, все логично и вполне близко нам. Мы воспитываем детей в похожих традициях. Просто в Украине жесткость законов компенсируется тем, что никто не контролирует их исполнение. В Евросоюзе все по-другому", — объясняет юрист.

Эксперт добавляет, что украинцы, пребывающие под временной защитой Евросоюза, находятся под пристальным вниманием местных властей, так как принимающее государство отвечает за их безопасность и выделяет финансовую поддержку. В том числе это касается выплат на детей.

"К украинцам усиленное внимание, потому что принимающее европейское государство тратит на них деньги налогоплательщиков и должно отчитаться, на что были потрачены средства. И что с детьми, на которых тоже предусмотрены выплаты", — объясняет эксперт.

Учить законы

Хотя на пути в Евросоюз Украине не придется менять законодательство в области семейного права, чтобы стать часть европейского сообщества, государству придется взять на себя функцию просветителя, чтобы информировать людей о том, какие у них будут права и обязанности, когда они получат европейские паспорта.

"Семейное право не относится к компетенции ЕС, так как Евросоюз — это экономическое, и только потом политическое объединение. Кроме того, в семейном праве достаточно вопросов, в которых нет общеевропейского консенсуса. Например, что касается однополых браков, абортов и даже некоторых норм по защите детей. Поэтому Украину в процессе вступления в ЕС не будут требовать поменять законодательство в этих вопросах. Однако нашему государству стоит информировать людей о нормах, которые действуют на территории других стран. Это очень поможет нам в евроинтеграции, если мы начнем выполнять минимальные обязательства, которые перед нами ставят", — резюмирует эксперт.

Фокус ранее писал, что за время полномасштабного вторжения из-за российской агрессии в Украине погибли 537 детей, еще более 1273 — получили ранения различной степени тяжести.

Также Фокус отмечал, что в Ближайшие 26 лет население Украины может сократиться до 25,2 млн человек. Такого мнения придерживаются в Институте демографии и проблем качества жизни НАН Украины.