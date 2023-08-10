Выехал в Европу - остался без ребенка. Детям до 18 лет будет сложнее покинуть Украину, – нардеп

Согласно европейским законам, самостоятельно путешествовать разрешено с 18 лет, до этого возраста — в сопровождении официального представителя. Украинским законом разрешено выезжать за границу после исполнения 16 лет, и вот тут возникает проблема. Европейские соцслужбы могут направить украинского подростка под опеку иностранцев, если с ним не будет одного из родителей.

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Украинские нардепы разработали законопроект №9480, ограничивающий выезд подростков за границу. Инициативу политики объяснили защитой прав детей при временном выезде из Украины.

Предлагаю ограничить свободный выезд подростков возрастом до 18 лет и разрешить такие поездки только в сопровождении одного из родителей, опекунов, попечителей или приемных родителей. Если ребенок лишен родительской опеки, разрешение на выезд дает орган опеки и попечительства.

Самостоятельно выезжать в другие страны смогут исключительно после исполнения 18 лет. В ЕС обеспокоены ростом количества детей без сопровождения, которые были вынуждены покинуть Украину из-за вооруженной агрессии России, считают законодатели.

"Нормы украинского законодательства позволяют самостоятельный выезд детей с 16 лет, а в странах ЕС такие дети считаются без сопровождения и не могут свободно перемещаться без законного представителя", — указано в пояснительной записке к документу.

Норма Гражданского кодекса, позволяющая 16-ти летним детям самим выезжать из Украины, не соотносится с объемом гражданских прав, обязанностей и ответственности для лиц данного возраста, отмечает в беседе с Фокусом главный автор законопроекта, нардеп от "Слуги народа" Татьяна Скрипка.

"Норма не соотносится с международным законодательством, приводит к осложнениям и недоразумениям. Фиксируются случаи, когда украинские дети, выехавшие сами за границу до 18 лет, передаются под опеку иностранцам или попадают в институциональные учреждения. Я уже не говорю о рисках торговли людьми, незаконного использования детского труда, похищений и прочее", — сказала политик.

По ее мнению, законопроект должен уменьшить случаи небрежного выполнения родительских обязанностей и возможных противоправных посягательств на их права и свободы со стороны иностранцев.

Попытка "всех закрыть в стране"?

Омбудсмен по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова в июне этого года заявляла о 240 случаях изъятия детей из семей украинских беженцев социальными службами европейских стран.

"Могут быть истории, когда мать осталась работать в Украине, а в эвакуацию отправила бабушку с внучкой. У бабушки не было доверенности на представление интересов ребенка, по европейскому законодательству она не могла быть родственницей девочки. Социальные службы могут задействовать полицию и удалить ребенка из семьи", — отмечала омбудсмен.

Юрист общественной организации "Батьки SOS" Роман Бондаренко выступает против законопроекта №9480. Власти должны создавать условия, чтобы люди не выезжали из Украины, поделился он мнением с Фокусом.

"Запрещать можно, но украинцы всегда найдут способы выехать. Это очевидно, к чему все идет — скоро всех закроют в стране", — комментирует юрист.

Другой момент заключается в постановке украинских мужчин на воинский учет. В 17 лет допризывникам нужно прибыть в военкоматы и получить приписное свидетельство. Как говорит Бондаренко, наличие приписного не важно для пограничников, это не повлияет на выезд за границу 17-летних подростков.

Случаи принудительного изъятия детей у беженцев из Украины, по словам Бондаренко, возможны, если дети голодают или не обеспечены предметами первой необходимости.

За что могут забрать детей в Германии и Италии?

Директор Центра защиты детей "Наши дети" Наталья Луценко в беседе с Фокусом отмечает, что ей неизвестны случаи изъятия детей соцслужбами из-за отсутствия необходимых документов.

"В Германии и Италии могут забрать детей за ненадлежащее отношение к ним. Родители пьют, кричат на них или не докармливают. Этих детей помещают в немецкий и итальянские семьи", — объяснила она.

Луценко привела несколько примеров. Девочка 11 лет выехала из Гостомеля в Польшу с матерью в начале полномасштабного вторжения, далее они поехали в Германию. Мать злоупотребляла спиртными напитками и соцслужбы забрали у нее дочь. Сейчас девочка живет в немецкой семье. Оставшийся в Гостомеле отец не лишен родительских прав, он обратился в суд по правам детей с ходатайством о возвращении ребенка.

"Чем закончится история и когда вернут девочку, не знаю. Ей назначили законного опекуна. В Германии и Италии прописано в законодательстве, чтобы дети жили с законным представителем. В Польше этой практики нет, украинские дети могут жить и с воспитателями детских садов из Украины", — рассказала директор Центра.

Живущие в ЕС украинские дети ходят в школы и посещают языковые курсы, заключила она.

Напомним, что в начале августа оперативники Госпогранслужбы Украины разоблачили преступную группировку, которая занималась торговлей новорожденными детьми. Задержанные требовали за младенца от 50 до 70 тысяч евро.

Фокус также писал о задержании в июне мужчины на Закарпатье, который предлагал переселенке купить ее ребенка за 25 тысяч долларов. В планах у злоумышленника был вывоз ребенка за границу для продажи на органы.