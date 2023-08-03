Зарабатывали до 70 тыс. евро: группа украинцев торговала новорожденными детьми, — ГПСУ (фото)

Преступная группировка торговала новорожденными детьми под видом суррогатного материнства. Схему организовали руководители медицинских учреждений.

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Оперативники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) разоблачили преступную группировку из 12 человек, которая торговала новорожденными детьми. Об этом сообщили в пресс-центре ГПСУ в Telegram.

"Группа из 12 человек продавала новорожденных детей иностранцам под видом суррогатного материнства", — говорилось в сообщении.

Отметили, что схему организовали руководители медицинских учреждений. Всего за младенца злоумышленники получали от 50 до 70 тысяч евро.

Таким образом группировка подыскивала женщин в затруднительном положении, которые соглашались стать суррогатными матерями за 12 тысяч евро. В частности, после рождения детей женщин заставляли предоставлять ложные сведения при регистрации ребенка и отказываться от младенца в пользу иностранцев. Также женщинам нужно было предоставить разрешение на вывоз новорожденного ребенка за границу.

В ГПСУ добавили, что злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет, тогда как следственные действия еще продолжаются.

Фото: пресс-служба ГПСУ

Напомним, 31 июля Фокус рассказывал о супругах из Западной Бенгалии (Индия), которые продали своего восьмимесячного сына, а вырученные средства они потратили на покупку iPhone 14, тогда как оставшиеся деньги были потрачены на путешествия по штату, в котором семья снимала контент для Instagram. После этого супруги пытались продать и старшую семилетнюю дочь.

В 2021 году в Афганистане голодающая семья продала ребенка за 500 долларов. Сообщалось, что на этот шаг родители пошли для того, чтобы спасти других своих детей — чтобы они не умерли от голода.