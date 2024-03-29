Население Украины может сократиться до 25 миллионов к 2050 году, — Минсоцполитики

В министерстве рассказали, что по состоянию на август 2023 года численность населения страны уже уменьшилась до 36,3 млн человек.

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В Ближайшие 26 лет население Украины может сократиться до 25,2 млн человек. Такого мнения придерживаются в Институте демографии и проблем качества жизни НАН Украины, сообщает Минсоцполитики.

Сообщается, что на момент августа 2023 года численность населения Украины уже сократилась до 36,3 млн человек. Из них на подконтрольной украинским властям территории проживало только 31,5 млн. человек.

Аналитики заявили, что из-за полномасштабной войны, начатой Российской Федерацией, средняя продолжительность жизни в Украине сократилась. Так, в 2020 году этот показатель для мужчин составлял 66,4 года, а в 2023 году – уже 57,3 года. Что касается женщин, то в 2020 году средняя продолжительность жизни украинок была на уровне 76,2 года, а в 2023 году – показатель упал до отметки в 70,9 года.

В отчете говорится, что 6 миллионов человек, среди которых преимущественно женщины и дети, находятся в вынужденной эмиграции. При этом рождаемость снизилась с 2021 годом на 45%.

По словам аналитиков, если ситуация продолжит развиваться в этом же направлении, к 2041 году население Украины может уменьшиться до 28,9 млн человек, а к 2051 году — до 25,2 млн. человек.

В Министерстве социальной политики предложили принять Стратегию демографического развития Украины, которая призвана обеспечить достойный уровень и качество жизни каждому украинцу. Это поможет улучшить параметры демографической динамики.

Эксперты считают, что в лучшем случае численность населения Украины составит на 01 января 2041 33,9 млн человек, на 01 января 2051-го — 31,6 млн человек.

Ранее сообщалось, что уже с первого апреля у двух категорий украинцев вырастут пенсии. Перерасчет пенсионных выплат произойдет автоматически, поэтому гражданину не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд. Однако повышение смогут почувствовать не все и не сразу, рассказал эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин.