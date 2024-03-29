Населення України може скоротитися до 25 мільйонів до 2050 року, — Мінсоцполітики

У міністерстві розповіли, що станом на серпень 2023 року чисельність населення країни вже зменшилася до 36,3 млн осіб.

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У найближчі 26 років населення України може скоротитися до 25,2 млн осіб. Такої думки дотримуються в Інституті демографії та проблем якості життя НАН України, повідомляє Мінсоцполітики.

Повідомляється, що на момент серпня 2023 року чисельність населення України вже скоротилася до 36,3 млн осіб. З них на підконтрольній українській владі території проживало тільки 31,5 млн осіб.

Аналітики заявили, що через повномасштабну війну, розпочату Російською Федерацією, середня тривалість життя в Україні скоротилася. Так, 2020 року цей показник для чоловіків становив 66,4 року, а 2023 року — вже 57,3 року. Щодо жінок, то у 2020 році середня тривалість життя українок була на рівні 76,2 року, а у 2023 році — показник впав до позначки в 70,9 року.

У звіті йдеться про те, що 6 мільйонів людей, серед яких переважно жінки та діти, перебувають у вимушеній еміграції. При цьому народжуваність знизилася з 2021 роком на 45%.

За словами аналітиків, якщо ситуація продовжить розвиватися в цьому ж напрямку, до 2041 року населення України може зменшитися до 28,9 млн осіб, а до 2051 року — до 25,2 млн осіб.

У Міністерстві соціальної політики запропонували ухвалити Стратегію демографічного розвитку України, яка покликана забезпечити гідний рівень і якість життя кожному українцю. Це допоможе покращити параметри демографічної динаміки.

Експерти вважають, що в кращому разі чисельність населення України становитиме на 01 січня 2041 року 33,9 млн осіб, на 01 січня 2051-го — 31,6 млн осіб.

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