Танець Трампа: президент США навчив студентів своїх знаменитих рухів (відео)

Президент США Дональд Трамп провів для студентів на Південній галявині Білого дому короткий урок одного зі своїх найвпізнаваніших рухів, виконавши свій фірмовий танець.

Відео з його рухами, які за ним повторюють підлітки, опублікувала адміністрація глави держави на офіційних акаунтах у соцмережах, і ці кадри швидко стали вірусними.

Як видно на записі, Трамп повторює свої знамениті рухи руками, які стали невід'ємною частиною будь-якого його виступу.

Під музику пісні "Y.M.C.A." гурту Village People Трамп на кілька секунд приєднався до танцю, жестикулюючи і широко посміхаючись, поки студенти-спортсмени, запрошені в Білий дім, підспівували, після чого повернувся на захід.

Це сталося після того, як він підписав меморандум про відновлення нагороди "Президентський тест на фізичну підготовку", відродивши змагальний шкільний норматив, який було скасовано під час адміністрації Обами. Він є частиною ширшої ініціативи "Зробимо Америку знову здоровою".

Відео дня

Трамп наголосив на важливості фізичної підготовки.

"Ми раді бачити тут, у Білому домі, так багато молодих спортсменів. Це справді прекрасний день, щоб відзначити спортивні традиції Америки, чемпіонів і фізичну підготовку", — заявив політик.

Він також пожартував про свої власні звички в тренуваннях:

"Я тренуюся дуже багато, максимум хвилину на день, якщо пощастить", — сказав президент.

Зазначимо, що перша леді США Меланія Трамп незадоволена імпровізаціями з танцями свого чоловіка під час публічних заходів. Перша леді вважає таку поведінку невідповідною статусу президента.

Нагадаємо, Трамп розповів, коли піде з Білого дому.