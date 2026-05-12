"Думав, що це дрон": Трамп злякався пташки, переплутавши її з БПЛА (відео)

Президент США Дональд Трамп під час пресконференції злякався птаха, який в той час пролітав неподалік від американського лідера. Згодом він пояснив, що переплутав птаха з дроном.

Окремо президент США зазначив, що наразі безпілотники є небезпечними. Відео опублікував державний акаунт швидкого реагування Білого дому.

"Ой-ой. Я подумав, що це дрон. У ці дні їх роблять різних розмірів — вони можуть бути дуже руйнівними, як ви, мабуть, чули", — прокоментував Дональд Трамп момент, коли він злякався, журналістам.

Дональд Трамп потрапляв у дивні ситуації і раніше

Раніше Дональд Трамп у коментарі журналістам заявив, що серйозно розглядає можливість зробити Венесуелу 51-м штатом США. Він пожартував, що він "швидко вивчить іспанську" і це "не займе багато часу".

Також він пожартував, що може залишити посаду після ще двох термінів, а потім вибухнув тирадою про те, наскільки він усе ще в хорошій фізичній і психічній формі.

Відео дня

Перед цим Трамп провів для студентів на Південній галявині Білого дому короткий урок одного зі своїх найвпізнаваніших рухів, виконавши свій фірмовий танець.

Трамп хотів перейменувати Ормузьку протоку на честь себе

28 березня Трамп "обмовився", що хоче перейменувати Ормузьку протоку на свою честь., після того, як американські війська візьмуть її під контроль.

Журналісти NYP також підкреслили, що ідея перейменування Ормузької протоки раніше активно обговорювалася в соцмережах серед прихильників Трампа.

Однак вже за 3 дні Дональд Трамп повідомив своїм радникам, що готовий припинити війну в Ірані навіть за умови, що Ормузька протока залишиться закритою.