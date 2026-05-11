"Венесуела любить Трампа": президент США має намір зробити цю країну 51-м штатом

Дональд Трамп повідомив про свої плани в телефонній розмові з журналістами Fox News, зазначивши, що серйозно розглядає таку можливість.

"Президент Трамп щойно в телефонній розмові з колегою з Fox News Джоном Робертсом заявив, що він "серйозно розглядає можливість зробити Венесуелу 51-м штатом США", — написав у Х репортер Білл Мелугін.

За його словами, Дональд Трамп також додав у розмові, що у Венесуелі знаходяться запаси нафти на 40 трильйонів доларів, а потім повідомив, що "Венесуела любить Трампа".

Робертсон підтвердив, що Трамп повідомив йому про свої плани щодо Венесуели.

Президент США пожартував, що він "швидко вивчить іспанську" і це "не займе багато часу".

У 2024 році Дональд Трамп хотів, щоб Канада стала 51-м штатом і почав називати тодішнього прем'єр-міністра Джастіна Трюдо "губернатором".

Також він говорив, що хотів би купити Гренландію і зробити її 51-м штатом.

Нагадаємо, неясною залишається ситуація з Іраном. Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа очікує на офіційну відповідь Ірану щодо американської пропозиції про припинення війни та стабілізацію ситуації в районі Ормузької протоки. Припинення війни передбачає, що Іран знову відкриє Ормуз, а США припинять блокаду іранських портів.

Раніше на закритій вечірці президент США заявляв, що Канада має стати 51-м, Гренландія — 52-м, а Венесуела може стати 53-м штатом Америки. Дональд Трамп також "жартував" про вторгнення до Гренландії.