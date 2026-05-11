"Венесуэла любит Трампа": президент США намерен сделать эту страну 51-м штатом

Дональд Трамп сообщил о своих планах в телефонном разговоре с журналистами Fox News, отметив, что серьезно рассматривает такую возможность.

"Президент Трамп только что в телефонном разговоре с коллегой из Fox News Джоном Робертсом заявил, что он "серьезно рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США", - написал в Х репортер Билл Мелугин.

По его словам, Дональд Трамп также добавил в разговоре, что в Венесуэле находятся запасы нефти на 40 триллионов долларов, а потом сообщил, что "Венесуэла любит Трампа".

Робертсон подтвердил, что Трамп сообщил ему о своих планах насчет Венесуэлы.

Президент США пошутил, что он "быстро выучит испанский" и это "не займет много времени".

В 2024 году Дональд Трамп хотел, чтобы Канада стала 51-м штатом и начал называть тогдашнего премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором".

Также он говорил, что хотел бы купить Гренландию и сделать ее 51-м штатом.

Напомним, неясной остается ситуация с Ираном. Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ожидает официального ответа Ирана относительно американского предложения о прекращении войны и стабилизации ситуации в районе Ормузского пролива. Прекращение войны предполагает, что Иран снова откроет Ормуз, а США прекратят блокаду иранских портов.

Ранее на закрытой вечеринке президент США заявлял, что Канада должна стать 51-м, Гренландия — 52-м, а Венесуэла может стать 53-м штатом Америки. Дональд Трамп также "шутил" о вторжении в Гренландию.