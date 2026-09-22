Трамп і Зеленський зустрінуться в Нью-Йорку: що обговорять президенти

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Нью-Йорка із зустрічі з американськими сенаторами. Під час переговорів він обговорив санкції проти Росії, потреби України в засобах перехоплення балістичних ракет та підготовку до зими.

Про це президент повідомив у своїх соцмережах.

Він подякував сенаторам США за двопартійну підтримку України та голосування за санкційний законопроєкт Ліндсі Грема. За його словами, українська та американська команди домовилися тісніше працювати над санкційним напрямом.

Зеленський також розповів сенаторам про пропозиції щодо деескалації, які планує обговорити з президентом США Дональдом Трампом. Серед тем — фундаментальні питання безпеки та кроки, які можуть допомогти захистити життя людей.

Окремо сторони обговорили потребу України в засобах для перехоплення балістичних ракет і виклики, які стоять перед країною напередодні зими. Зеленський наголосив, що американські системи Patriot наразі неможливо повністю замінити.

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"Американські "петріоти" зараз замінити неможливо, і чим більше антибалістичного захисту матиме Україна, тим менше у Росії буде зухвалості продовжувати удари й затягувати війну", — заявив президент України.

Напередодні зустрічі Зеленський і Трамп також провели телефонну розмову 20 вересня та домовилися зустрітися в Нью-Йорку. За словами Зеленського, під час розмови вони обговорили ідеї щодо деескалації та фундаментальні питання безпеки.

Зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 22 вересня запланована на 20:15 за київським часом.

Про це свідчить розклад дня американського президента.

Розклад Дональда Трампа Фото: Скриншот

За даними Axios, під час цієї телефонної розмови Трамп неодноразово просив Зеленського припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Співрозмовник видання заявив, що американський президент пов’язував такі атаки зі зростанням світових цін на дизельне пальне.

Слово "дизель", за даними джерела Axios, під час розмови звучало багато разів. Українська правда також зазначає, що це не перший випадок, коли Трамп закликає Україну припинити удари по російських НПЗ.

Очікується, що зустріч Трампа і Зеленського відбудеться 22 вересня у Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН. За інформацією Axios, над її організацією останніми днями працювали українські представники та посланці Білого дому.

Раніше Зеленський заявляв, що на зустрічі з Трампом розраховує обговорити американські пакети балістичного озброєння для України. Він також згадував про роботу над антибалістичною програмою FREYJA.

Водночас президент США Дональд Трамп визнав, що через війну проти України Росія втратила контроль над своєю дизельною промисловістю. За його словами, значна частина російських нафтопереробних заводів була зруйнована або щонайменше тимчасово припинила роботу.

Володимир Зеленський має зустрітися з Дональдом Трампом у Нью-Йорку 22 вересня. Деталі майбутніх переговорів поки не розголошують, але напередодні президенти домовилися про особисту зустріч, під час якої планують обговорити можливі кроки для деескалації та питання безпеки.