Республіканці й демократи тиснуть на Трампа: чому США зволікають із новими санкціямим для РФ

У Вашингтоні наростає двопартійний тиск на Дональда Трампа – законодавці вимагають застосувати нові санкційні повноваження проти Росії. Під приціл пропонують узяти тіньовий флот, покупців російської нафти та оточення Путіна.

Чергова хвиля російських ударів по цивільній інфраструктурі українських міст посилила заклики в Конгресі США до президента Дональда Трампа скористатися новими широкими санкційними повноваженнями проти РФ. Законодавці переконані, що економічний тиск може підштовхнути до завершення війни, пише Radio Free Europe.

Республіканець Дон Бейкон закликав главу Білого дому діяти швидко й застосувати санкційний закон Грема. За його словами, Росія й далі бомбить міста та мирних жителів, тому переважна більшість американців чекає негайних кроків. Російська економіка, наголосив конгресмен, є одним із важелів впливу США, і його треба використовувати.

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Цей заклик став частиною двопартійного й двопалатного тиску на американського лідера, аби той нарешті задіяв Закон Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року.

Сенатор-республіканець Роджер Вікер, який очолює комітет зі збройних сил, теж закликав використати економічні інструменти проти Кремля. Він високо оцінив дипломатичні зусилля Трампа, проте наголосив, що Вашингтону варто тверезо дивитися на Путіна, адже удари по Україні тривають попри переговори. На думку сенатора, диктатор знущається з мирного процесу, але може почати ставитися до нього серйозніше, коли під загрозою опиниться його особисті гроші.

Закон, за словами Вікера, відкриває кілька напрямів: фінансові обмеження для оточення Путіна та компаній, що працюють на російський ВПК, санкції проти великих покупців російських енергоносіїв, а також удар по тіньовому флоту, за допомогою якого Москва обходить наявні заборони. Мир, підсумував він, настане завдяки силі США та України, а не добрій волі Кремля.

Підтримали закон і демократи, які особливо наполягають на скороченні енергетичних надходжень, що фінансують війну. Сенаторка Джин Шахін заявила, що її партія уважно стежитиме за виконанням закону, адже важливими є не лише самі санкції, а й перекриття доходів.

Тиск, на її переконання, має стосуватися не тільки Росії, а й держав, які купують її енергоносії, і передусім Китаю. Шахін також закликала діяти проти операцій тіньового флоту – покупці не повинні мати змоги отримувати російську нафту й газ через непрозорі торговельні мережі за зниженими цінами.

Фахівці із санкцій зауважують, що найшвидші можливості стосуються цілей, які досі залишалися поза увагою США. Керівниця Центру економічної та фінансової потужності при Фонді захисту демократій Елейн Дезенскі зазначила, що багато передбачених законом повноважень президент мав і раніше. Проте новий документ дасть додатковий поштовх переглянути перелік фізичних і юридичних осіб, які можуть потрапити під обмеження.

Особливу увагу експертка звернула на тіньовий флот та іноземні компанії, причетні до торгівлі російськими енергоресурсами. Чимало суден цього флоту досі не під санкціями, як і багато китайських покупців російської нафти та постачальників для підсанкційних енергетичних проєктів РФ.

Раніше повідомлялося, що російські мільярдери придивляються до досвіду Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, яким вдалося вислизнути з-під санкцій ЄС завдяки так званому шпигунському кейсу. Утім, за оцінками медіа, повторити цей маневр і обійти європейські обмеження зможуть лише одиниці з наближеного до Кремля бізнесу.

Також Володимир Зеленський розпочав свою поїздку до Нью-Йорка із зустрічі з американськими сенаторами. Сторони говорили про санкційний тиск на Росію, потребу України в засобах перехоплення балістичних ракет і підготовку до зими.