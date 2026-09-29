Санкции против РФ могут ослабить еще до конца войны: что задумали в команде Трампа

Команда Дональда Трампа разрабатывает схему, согласно которой Россия будет освобождать политзаключенных, а США в ответ будут ослаблять санкции. Это может открыть путь к американо-российским соглашениям ещё до окончания войны, а Киев категорически против этого.

Администрация Дональда Трампа ищет способ смягчить санкции против России, не дожидаясь окончания войны. Спецпредставитель Джон Коул предложил схему, согласно которой Москва будет освобождать политических заключённых, а Вашингтон в ответ будет снимать часть ограничений. По словам Коула, президент согласился опробовать такой подход. Об этом пишет The Atlantic.

Издание отмечает, что такой механизм может открыть путь к заключению американо-российских соглашений по нефти, дизельному топливу, редкоземельным металлам и другим товарам ещё до прекращения боевых действий.

Подобную модель Коул опробовал в отношениях с Минском. США добились освобождения около 500 политзаключённых, в обмен на что ослабили часть санкций против режима и начали работать над соглашением о закупке белорусского калия. Именно этот сценарий спецпредставитель теперь хочет повторить с Кремлем.

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Киев настаивает на том, что снимать ограничения до окончания войны нельзя. Владимир Зеленский будет пытаться блокировать такие шаги, а украинские переговорщики предупреждают, что возобновление торговли Запада с Россией даст Москве дополнительные ресурсы для продолжения войны.

Параллельно с этим США планируют уже в октябре собрать представителей Украины и России для обсуждения вопроса об ограниченном прекращении огня. В качестве наиболее вероятного места называют Абу-Даби.

Одно из возможных соглашений предусматривает взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре, в частности по электростанциям и нефтеперерабатывающим заводам. Кроме того, при посредничестве Египта может быть заключено соглашение о запрете атак на грузовые суда в Черном море, прежде всего на те, которые везут зерно в страны Ближнего Востока и Африки.

Вашингтон стремится к встрече Трампа, Зеленского и Путина. Российского лидера уже пригласили на декабрьский саммит G20 в Майами, однако он пока не принял приглашение. Впрочем, в украинских властях не ожидают серьёзных переговоров раньше весны: по словам одного из собеседников, Россия целенаправленно накапливала ракеты для нанесения ударов этой зимой.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 29 сентября заявил, что Россия будет продолжать войну до тех пор, пока полностью не обеспечит свои национальные интересы.

Кроме того, бывшая заместительница министра обороны Анна Маляр отметила, что Путин решил увеличить штатную численность армии. Несмотря на небольшой прирост, это сигнализирует о намерении содержать больше войск и продолжать войну, хотя основные изменения касаются скорее структуры армии, чем численности личного состава.