Санкції проти РФ можуть послабити ще до кінця війни: що задумали в команді Трампа

Команда Дональда Трампа опрацьовує схему, за якою Росія звільнятиме політв'язнів, а США у відповідь послаблюватимуть санкції. Це може відкрити шлях до американсько-російських угод ще до завершення війни, а Київ виступає категорично проти.

Адміністрація Дональда Трампа шукає спосіб пом'якшити санкції проти Росії, не чекаючи завершення війни. Спецпредставник Джон Коул запропонував схему, за якою Москва звільнятиме політичних в'язнів, а Вашингтон у відповідь знімати частину обмежень. За словами Коула, президент погодився випробувати такий підхід. Про це пише The Atlantic.

Видання зазначає, що такий механізм може відкрити шлях до американсько-російських угод щодо нафти, дизельного пального, рідкісноземельних металів та інших товарів ще до того, як бойові дії припиняться.

Подібну модель Коул випробував у відносинах із Мінськом. США домоглися звільнення близько 500 політв'язнів, натомість послабили частину санкцій проти режиму й почали працювати над угодою щодо закупівлі білоруського калію. Саме цей сценарій спецпредставник тепер хоче повторити з Кремлем.

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Київ наполягає, що знімати обмеження до завершення війни не можна. Володимир Зеленський намагатиметься блокувати такі кроки, а українські перемовники застерігають, що відновлення західної торгівлі з Росією дасть Москві додаткові ресурси, щоб воювати далі.

Паралельно США планують уже в жовтні зібрати представників України та Росії для розмови про обмежене припинення вогню. Найімовірнішим місцем називають Абу-Дабі.

Одна з можливих домовленостей передбачає взаємну відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі, зокрема електростанціях і нафтопереробних заводах. Окремо, за посередництва Єгипту, може з'явитися угода про заборону атак на вантажні судна в Чорному морі, передусім ті, що везуть зерно до країн Близького Сходу й Африки.

Вашингтон прагне і зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна. Російського лідера вже запросили на грудневий саміт G20 у Маямі, проте запрошення він поки не прийняв. Утім, в українській владі не очікують серйозних переговорів раніше весни: за словами одного зі співрозмовників, Росія цілеспрямовано накопичувала ракети для ударів цієї зими.

Раніше повідомлялося, що речник Кремля Дмитро Пєсков 29 вересня заявив, що Росія продовжуватиме війну, доки повністю не забезпечить свої національні інтереси.

Також колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр звернула увагу, що Путін вирішив збільшити штатну чисельність армії. Попри невеликий приріст, це сигналізує про намір утримувати більше військо й воювати далі, хоча головні зміни стосуються радше структури армії, ніж кількості людей.