Росія продовжить спеціальну військову операцію, щоб повністю забезпечити свої національні інтереси. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков 29 вересня.

Про це повідомило російське агентство ТАСС, посилаючись на заяву Пєскова під час брифінгу.

За його словами, на Заході нібито немає голосів на користь діалогу з Москвою.

“Це робить необхідним послідовне проведення спеціальної військової операції, щоб повністю, на сто відсотків забезпечити національні інтереси”, — сказав Пєсков.

Він також заявив, що Кремль продовжить підтримувати ветеранів війни, які були обрані на різні посади. За словами Пєскова, до цієї роботи залучені різні державні структури та політичні партії.

Окремо речник Кремля зазначив, що очільник Кремля Володимир Путін і керівники політичних партій висловлювали задоволення великою кількістю ветеранів, обраних до законодавчих органів різного рівня.

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Представники Кремля вже неодноразово заявляли про нібито спроби Заходу та України вплинути на перебіг російських “виборів”. Так, 16 вересня глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджував, що європейські країни начебто прагнуть завадити росіянам проголосувати за “краще майбутнє” та змінити обраний ними політичний курс.

15 вересня речник Кремля Дмитро Пєсков знову висловився щодо можливого енергетичного перемир’я та проведення дво- або тристоронніх переговорів. Раніше, 11 вересня, стало відомо про атаку безпілотника на територіальну виборчу комісію в Самарі. Внаслідок удару було пошкоджено техніку для підрахунку голосів.