Інша дуже коротка війна: у РФ назвали умови, за яких завдадуть ядерного удару по Європі

Росія вестиме з Європою не конвенційну, а відразу ядерну війну, заявив глава російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров. Представник Кремля запевнив, що війна закінчиться дуже швидко. Чергові погрози Кремля пролунали через два дні після сутички російського фрегата з данським вертольотом та після нагородження капітана. Які нові погрози озвучив Лавров у бік європейців, які саме наважились збивати російські БпЛА?

Заява Лаврова щодо ядерної війни з Європою пролунала під час заходу для російської молоді "Нова архітектура світу: відкритий діалог з Сергієм Лавров" в рамках освітнього марафону "Знання. Перший". Фрагменти його виступу опублікували у кремлівському новинному каналі "Пул №3" та росЗМІ "РИА Новости". Представник Кремля уточнив, що це станеться, якщо Європа раптом нападе на РФ: не уточнив, який має бути формат цього нападу та навіщо європейцям нападати на росіян.

Зі слів Лаврова, у РФ щодня чують, як Європа начебто готується напасти на росіян. З його слів, якщо буде напад, то це "буде вже зовсім інша війна, і вона буде дуже короткою". Ідеться про ядерний удар, який Росія завдасть по європейських країнах, про що не раз говорив головний російський дипломат.

Видео дня

Інші тези посадовця стосувались виборів у Держдуму РФ та мирних переговорів щодо війни РФ проти України. По першій темі Лавров сказав, що Захід начебто "завдає ударів" по тезах, через які росіяни ідуть на вибори та голосують за "світле майбутнє" та за "покращення соціально-економічної ситуації". При цьому він запевнив, що Москва готова співпрацювати з Заходом, але лише на вигідних для неї умовах. По другій темі дипломат знов заявив, що мирні переговори перервались "не з ініціативи РФ" і що сьогодні Кремль очікує нових пропозицій, але "без ілюзій".

Ядерні погрози РФ — Лавров про удар по Європі 16 вересня Фото: Скриншот

Ядерні погрози РФ — деталі

Зазначимо, 11 вересня пролунали чергові ядерні погрози РФ у бік Литви. Погрози озвучив заступник глави радбезу Дмитро Медведєв, якому не сподобалось рішення литовського Сейму скасувати без'ядерний статус та дозволити розміщення західної ядерної зброї та військових баз. У відповідь топпосадовець Кремля заявив, що через це може початись ядерне протистояння РФ та НАТО, під час якої Литва швидко зникне з карти світу.

Тим часом на півночі Європи відбулась низка інцидентів — сутичок з російською зброєю та військовою технікою. Перший випадок: у неділю 14 вересня фрегат РФ вистрілив двома світлошумовими гранатами у бік данського гелікоптера, а 16 вересня капітан корвета "Сообразительный" за такі дії отримав нагороду у Кремлі. Крім того, 15 вересня літак НАТО вперше збив дрон над Литвою і згодом з'ясували, що це російський "Шахед".

Нагадуємо, у лютому Дмитро Медведєв зробив заяву про ядерний удар по Україні та пояснив, чому у Кремлі приймуть таке рішення.