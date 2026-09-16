Другая очень короткая война: в РФ назвали условия, при которых нанесут ядерный удар по Европе

Россия будет вести с Европой не конвенционную, а сразу ядерную войну, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров. Представитель Кремля заверил, что война окончится очень быстро. Очередные угрозы Кремля прозвучали через два дня после стычки российского фрегата с датским вертолетом и после награждения капитана. Какие новые угрозы озвучил Лавров в сторону европейцев, которые решились сбивать российские БпЛА?

Заявление Лаврова о ядерной войне с Европой прозвучало во время мероприятия для российской молодежи "Новая архитектура мира: открытый диалог с Сергеем Лавровым" в рамках образовательного марафона "Знание. Первый". Фрагменты его выступления были опубликованы на кремлевском новостном канале "Пул №3" и в росСМИ "РИА Новости". Представитель Кремля уточнил, что это произойдет, если Европа вдруг нападет на РФ: не уточнил, каким должен быть формат этого нападения и зачем европейцам нападать на россиян.

По словам Лаврова, в РФ ежедневно слышат, как Европа якобы готовится напасть на россиян. По его словам, если нападение состоится, то это "будет уже совсем другая война, и она будет очень короткой". Речь идет о ядерном ударе, который Россия нанесет по европейским странам, о чем не раз говорил главный российский дипломат.

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Другие тезисы чиновника касались выборов в Госдуму РФ и мирных переговоров по поводу войны РФ против Украины. По первой теме Лавров заявил, что Запад якобы "наносит удары" по тезисам, из-за которых россияне идут на выборы и голосуют за "светлое будущее" и за "улучшение социально-экономической ситуации". При этом он заверил, что Москва готова сотрудничать с Западом, но только на выгодных для неё условиях. По второй теме дипломат вновь заявил, что мирные переговоры прервались "не по инициативе РФ" и что сегодня Кремль ожидает новых предложений, но "без иллюзий".

Ядерные угрозы со стороны РФ — Лавров о нанесении удара по Европе 16 сентября Фото: Скриншот

Ядерные угрозы РФ — подробности

Отметим, что 11 сентября прозвучали очередные ядерные угрозы РФ в адрес Литвы. Угрозы озвучил заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, которому не понравилось решение литовского Сейма отменить безъядерный статус и разрешить размещение западного ядерного оружия и военных баз. В ответ высокопоставленный чиновник Кремля заявил, что из-за этого может начаться ядерное противостояние между РФ и НАТО, в ходе которого Литва быстро исчезнет с карты мира.

Тем временем на севере Европы произошла серия инцидентов — столкновений с участием российского оружия и военной техники. Первый случай: в воскресенье, 14 сентября, фрегат РФ выпустил две светошумовые гранаты в сторону датского вертолета, а 16 сентября капитан корвета "Сообразительный" за эти действия получил награду в Кремле. Кроме того, 15 сентября самолет НАТО впервые сбил дрон над Литвой, и позже выяснилось, что это был российский "Шахед".

Напоминаем, что в феврале Дмитрий Медведев сделал заявление о ядерном ударе по Украине и объяснил, почему в Кремле примут такое решение.