"Исчезнет с карты": Медведев пригрозил Литве из-за размещения ядерного оружия

Россия отреагирует на будущее решение Литвы отказаться от безъядерного статуса, заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. При этом он пояснил, что НАТО не вступится за Литву, а если вступится, то она исчезнет с карты мира. Что в действиях Литвы задело Медведева, который прокомментировал решение, которого еще нет?

Медведев выступил с заявлением 10-11 сентября во время визита в Северо-Западный федеральный округ, граничащий с Литвой, другими странами Балтии, а также с Финляндией: все эти страны являются членами НАТО. Фрагмент выступления, опубликованного в российской социальной сети, появился на портале российских СМИ "РИА Новости". Чиновник пригрозил Литве и заверил, что никто "не вступится" за эту страну, если возникнет реальная угроза.

В своём заявлении Медведев высказал предположение, что на территории Литвы может появиться ядерное оружие, но РФ на это отреагирует. После этого должна была бы вступить в силу 5-я статья Договора НАТО, но она не сработает, поскольку члены альянса знают: если они нанесут ответный удар, то начнется "глобальная, планетарная катастрофа". Если же это всё-таки произойдёт, то "Литва исчезнет с карты мира", заявил заместитель главы Совбеза РФ.

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Власти Литвы и НАТО пока не отреагировали на угрозы Медведева.

Нападение РФ на Прибалтику — что происходит в Литве

Между тем 10 сентября стало известно о решении комитета по вопросам права и правопорядка Сейма Литвы, который поддержал проект поправок к ст. 173 конституции о восстановлении ядерного статуса. Спикер Сейма заявил, что с таким запретом страна-член альянса выглядит как "белая ворона". Решение может быть принято, ориентировочно, в январе 2027 года.

Литва — страна площадью 65 тыс. кв. км и населением 2,8 млн человек, граничащая с Латвией, Беларусью и РФ (Калининград, протяженность общей границы около 300 км). По территории Литвы на юге проходит 104-километровый Сувальский коридор, соединяющий основную часть России с анклавом в Калининградской области. При этом Вооруженные силы Литвы насчитывают 32 тыс. человек (еще 100 тыс. — резерв), а 20 августа СМИ сообщили, что у границы с Беларусью, на полигоне Руднинкай, к 2028 году построят военный лагерь для 1000 солдат Бундесвера.

Нападение РФ на Прибалтику — какова ситуация в Литве

Отметим, что весной-летом 2026 года западные СМИ со ссылкой на спецслужбы сообщили, что РФ готовит нападение на Прибалтику. При этом в качестве жертв прямой или гибридной агрессии называли Литву, которой 11 сентября пригрозил Медведев, и Латвию, которую посетил глава ЦРУ Джон Ретклифф. Также рассматривалась возможность удара по Эстонии и Польше. По одному из сценариев, россияне могут пойти в прямое наступление на Литву и продвинуться через юг Латвии и север Беларуси. После этого происходит оккупация Вильнюса и установление контроля над Сувальским коридором: аналитики предполагали, что далее РФ начнет "торговаться", чтобы обменять Литву на Украину.

Между тем военные аналитики НАТО рассмотрели сценарий вторжения РФ в страны Балтии и искали вариант, при котором альянс не сможет защитить страны Балтии. Один из вариантов — если РФ объявит о гуманитарном кризисе в Калининградской области, то поддержки со стороны США точно не будет.

Напоминаем, что в августе 2026 года СМИ рассказали о том, как страны Балтии готовятся к возможному нападению со стороны РФ: какие объекты защищают, а какие скрывают.