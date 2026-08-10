Дамбы, АЭС и газохранилища под угрозой: Польша и страны Балтии готовятся к возможным атакам РФ

Польша и страны Балтии готовятся к возможным атакам России на важные объекты инфраструктуры. Разведка не исключает, что Москва может попытаться провести операцию под чужим флагом с использованием украинских беспилотников, чтобы обвинить в атаке именно Киев.

Как пишет агентство Reuters, наибольшую озабоченность в настоящее время вызывает безопасность энергетической инфраструктуры. Речь идет, в частности, о плотинах, электростанциях, газохранилищах, терминалах СПГ и других объектах, повреждение которых может иметь последствия для целых регионов.

В Литве уже начали усиливать охрану таких объектов. В частности, дополнительную защиту получили терминал по приему сжиженного газа, терминал нефтепродуктов, энергосоединение с Польшей и Круонисская гидроэлектростанция.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил, что власти получают соответствующую информацию от разведки и учитывают её при подготовке к возможным угрозам. По его словам, страна готова защищать критически важную инфраструктуру, если в этом возникнет необходимость.

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"Мы не наивны, мы видим информацию, мы читаем между строк и делаем свою домашнюю работу", — сказал Каунас агентству Reuters.

Латвия, в свою очередь, также усилила охрану важных объектов. Среди них — дамба на Даугаве недалеко от Риги и подземное газохранилище в Инчукалнсе.

Более того, по мнению премьер-министра Латвии Андриса Кульбергса, риск гибридной угрозы для страны стал выше, чем раньше. Власти, как он отметил, соответствующим образом реагируют на ситуацию.

По информации одного из представителей разведки стран Балтии, Москва может рассматривать сценарий с использованием дронов украинского производства. В таком случае под ударом могут оказаться объекты в России, Польше или странах Балтии. В частности, решение о проведении такой операции может принять сам Владимир Путин, хотя в разведке не утверждают, что подобная атака обязательно состоится.

Впрочем, наибольшую тревогу вызывают возможные последствия такой провокации. Если Россия попытается выдать атаку за украинскую, странам НАТО придется сначала установить, кто на самом деле стоит за ударом, а уже потом решать, как на него реагировать.

Один из представителей региональных структур отметил, что страны Балтии действительно получают предупреждения от разведывательных служб союзников. В то же время, по его словам, сказать, когда именно может произойти возможная атака, сейчас невозможно.

Стоит отметить, что ещё в мае Москва обвинила страны Балтии в том, что они якобы могут позволить Украине наносить удары по России со своей территории. Тогда же Кремль заявил о возможности ответных мер. В свою очередь Литва, Латвия и Эстония отвергли эти обвинения.

И именно из-за подобных угроз со стороны Кремля в других странах опасаются, что Россия может сама организовать нападение, связать его с Украиной, а затем использовать этот инцидент в качестве повода для дальнейших действий.

Тем не менее в окружении диктатора такие предположения опровергаются, и, как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщения о возможных секретных российских операциях являются "страшилками". По его словам, Запад использует подобные заявления, чтобы оправдать усиление военной активности.

Тем временем Польша также готовится к возможным проблемам с поставками газа. По данным Reuters, компания Orlen изучает альтернативные маршруты на случай, если основные пути импорта будут повреждены или перестанут функционировать. Оператор Gaz-System, в свою очередь, усилил внимание к безопасности газовой инфраструктуры.

Под усиленным контролем находится и проект первой польской атомной электростанции. Компания Polskie Elektrownie Jądrowe сообщила о появлении поддельных документов, связанных со строительством АЭС. По предварительной оценке, их происхождение может быть связано с территорией к востоку от Польши. В настоящее время эту ситуацию проверяют правоохранительные органы и спецслужбы, а также оценивают возможный риск саботажа.

Кроме того, Польша усилила охрану энергетических линий связи с Украиной. Соответствующие меры действуют с июля. Для Украины эта инфраструктура важна, поскольку помогает поддерживать работу энергосистемы после российских атак.

На этом фоне в Европе продолжают фиксировать подозрительные случаи с беспилотниками. На прошлой неделе возле аэропорта Лейпциг/Галле в Германии обнаружили дрон со взрывчаткой. Министр внутренних дел страны Александр Добриндт назвал инцидент гибридной атакой, однако не стал называть виновных. А вот Россия свою причастность отрицала.

Директор польского Центра восточных исследований Войцех Конончук считает, что обвинения России в адрес стран Балтии могут быть частью более широкой информационной кампании. По его мнению, Москва может таким образом создавать почву для возможных атак и одновременно усиливать давление на европейские страны.

Как отметил эксперт, Россия может рассчитывать на то, что новые угрозы создадут дополнительную напряженность в Европе. В случае нападения союзникам по НАТО придется не только установить, кто за ним стоит, но и договориться о совместном ответе.

Ранее ISW сообщал, что Россия может готовить провокации против стран НАТО, в частности Польши, стран Балтии, Финляндии и Румынии, используя для этого захваченные украинские беспилотники. Аналитики считают, что такие операции могут быть частью российской кампании по созданию напряженности на восточном фланге Альянса и проверке его реакции.

Кроме того, дипломат и политик Роман Безсмертный рассказывал, что Беларусь готовят в качестве плацдарма для возможных военных операций против стран Балтии, Скандинавии и Британских островов.