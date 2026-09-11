"Щезне з карти": Медведєв пригрозив Литві через розміщення ядерної зброї

Росія відреагує на майбутнє рішення Литви позбутись без'ядерного статусу, заявив заступника глави радбезу РФ Дмитра Медведєва. При цьому він пояснив, що НАТО не вступиться за Литву, а якщо вступиться, то вона зникне з карти світу. Що у діях Литви зачепило Медведєва, який прокоментував рішення, якого ще немає?

Медведєв зробив заяву 10-11 вересня під час візиту у Північно-Західний федеральний округ, який межує з Литвою, з іншими країнами Балтії й також з Фінляндією: усі країни — члени НАТО. Фрагмент виступу, опублікованого у російській соцмережі, з'явились на порталі росЗМІ "РИА Новости". Посадовець пригрозив Литві й запевнив, що ніхто "не вступиться" за цю країну, якщо виникне справжня загроза.

У заяві Медведєва висловив припущення, що на території Литви може з'явитись ядерна зброя, але РФ на це відреагує. Після цього мала б почати діяти 5 стаття Договору НАТО, але вона не запрацює, оскільки члени альянсу знають: якщо вони дадуть відповідь, то почнеться "глобальна, планетарна катастрофа". Якщо ж це таки станеться, то "Литва зникне з карти світу", заявив заступник глави радбезу РФ.

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Влада Литви та НАТО поки не реагувала на погрози Медведєва.

Напад РФ на Балтію — що відбувається у Литві

Тим часом 10 вересня стало відомо про рішення комітету з питань права і правопорядку Сейму Литви, який підтримав проєкт змін до ст. 173 конституції щодо повернення ядерного статусу. Спікер Сейму заявив, що з такою забороною країна-член альянсу має вигляд "білої ворони". Рішення можуть прийняти, орієнтовно, у січні 2027 року.

Литва — країна, площею 65 тис. кв. км та населенням 2,8 млн людей, яка сусідить з Латвією, Білоруссю та з РФ (Калінінград, довжина спільного кордону близько 300 км). Територією Литва, на півдні, проходить 104-кілометровий Сувальський коридор, який з'єднує основну частину Росії з анклавом у Калінінградській області. При цьому Збройні сили Литви — це 32 тис. осіб (ще 100 тис. — резерв), а 20 серпня медіа повідомили, що біля кордону з Білоруссю, на полігоні Руднінкай, до 2028 року, побудують військовий табір для 1000 солдатів Бундесверу.

Напад РФ на Балтію — яка ситуація у Литві

Зазначимо, навесні-влітку 2026 року західні медіа з посиланням на спецслужби повідомили, що РФ готує напад на Балтію. При цьому як жертв прямої чи гібридної агресії називали Литву, якій 11 вересня пригрозив Медведєв, Латвію, у якій побував глава ЦРУ Джон Реткліфф. Також розглядали можливість удару по Естонії та Польщі. За одним зі сценаріїв, росіяни можуть піти у прямий наступ на Литву та рушити через південь Латвії та північ Білорусі. Після цього відбувається окупація Вільнюсу та взяття під контроль Сувальського коридору: аналітики припускали, що далі РФ почне "торгуватись", щоб обміняти Литву на Україну.

Тим часом військові аналітики НАТО розглянули випадок вторгнення РФ у країни Балтії та шукали варіант, при якому альянс не захистить країн Балтії. Один з варіантів — якщо РФ оголосить про гуманітарну кризу у Калінінградській області, то підтримки США точно не буде.

Нагадуємо, у серпні 2026 рок медіа розповіли, як країни Балтії готуються до можливого нападу РФ: які об'єкти захищають, а які ховають.