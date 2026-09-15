"Это неестественно": фрегат РФ запустил светошумовые ракеты в сторону датского вертолета

Российский фрегат находился недалеко от берегов Дании и открыл огонь в сторону датского военного вертолета, который осуществлял плановое патрулирование, сообщили СМИ. Стреляли светошумовыми гранатами, которые пролетели в двух метрах от открытых дверей вертолёта. Какие события произошли рядом с Данией на расстоянии 500-1500 км от границ РФ?

Информацию об инциденте с кораблём РФ обнародовало Министерство обороны Дании в заявлении, опубликованном в 23:00 14 сентября. Министерство обороны сообщило, что военный вертолёт совершал облёт прибрежной зоны и приблизился к российскому фрегату, находившемуся в международных водах. Внезапно российские моряки выпустили две светошумовые гранаты в сторону вертолета: экипаж не пострадал. Минобороны Дании пояснило, что вели "рутинную фотосъемку" фрегата РФ: место инцидента — недалеко от города Гедсера.

Датские военные опубликовали краткое сообщение об инциденте 14 сентября, но не предоставили никаких фото- или видеоматериалов.

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"Российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты по вертолёту. Одна из выпущенных сигнальных ракет пролетела недалеко от вертолёта", — говорится в официальном заявлении.

15 сентября, около 10 часов, прокомментировала ситуацию премьер-министр Дании Метте Фредриксен, выразив протест в связи с действиями российского военного корабля. Кроме того, в министерство иностранных дел был вызван посол РФ в Дании, которому вручили соответствующую ноту. Поведение РФ назвали "безрассудным" и ведущим к "запугиванию и расколу". СМИ поинтересовались, планирует ли Дания задействовать статью 4 или 5 Договора о НАТО, но выяснилось, что такой реакции не будет.

Инцидент с кораблем РФ — реакция Фредриксен на выстрелы фрегата у берегов Дании 14 сентября Фото: Скриншот

Инцидент с кораблём РФ — что произошло с фрегатом у берегов Дании 14 сентября

Место инцидента с российским фрегатом — это международные воды (в 22 км от берега) у берегов Дании. На карте видно, что ближайший порт, из которого туда мог добраться корабль Балтийского флота РФ, — это Калининград (500-600 км) или Санкт-Петербург (1500 км).

Инцидент с кораблем РФ — район у берегов Дании, в котором 14 сентября открыл огонь фрегат Фото: Google Maps

Датское медиа TV2 привёло подробности инцидента с российским фрегатом. Источники журналистов сообщили, что корабль РФ атаковал вертолёт Fennec и что сигнальные ракеты пролетели на расстоянии "всего нескольких метров", а двери кабины были открыты, поскольку велась плановая фотосъемка. Отмечается, что это было довольно опасно: ракеты неточны, а температура сигнальных вспышек может достигать "нескольких тысяч градусов по Цельсию".

Кроме того, телеканал TV2 получил спутниковые снимки указанной местности, и выяснилось, что утром и вечером 14 марта в море у Гедсера были замечены два неопознанных военных корабля РФ. Примерные размеры кораблей — около 120-130 м, то есть действительно может идти речь о фрегатах.

Инцидент с кораблем РФ — спутниковые снимки района у берегов Дании с неопознанными объектами 14 сентября Фото: TV2

СМИ привели комментарий российского посла Владимира Барбина, который назвал действия вертолета "провокационными". Между тем телеканал TV2 проконсультировался с министром обороны Йеппе Бруусом. Чиновник уточнил, что нормально, когда корабль плывет в международных водах, и нормально, что патрульный вертолет его фотографирует, но реакция фрегата РФ была "неестественной".

Между тем в сети можно найти информацию о том, что в порту Балтийск под Калининградом базируются фрегаты "Неустрашимый" и "Ярослав Мудрый" проекта 11540 "Ястреб": неизвестно, был ли один из них замечен у берегов Дании. При этом 21 июля BBC сообщило, что "Неустрашимый" проводил военные учения со стрельбами в международных водах у берегов Великобритании.

Отметим, что в мае стало известно об ещё одном инциденте с судном РФ, произошедшем в Балтийском море. Речь идёт о танкере MSC Giada III, на котором по неизвестной причине произошёл взрыв в моторном отсеке.

Напоминаем, что 14 сентября Фокус писал о необычном виде кораблей РФ в Кронштадте, которые пытаются замаскироваться от атак дронов с ИИ.