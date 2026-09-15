"Це неприродно": фрегат РФ запустив світлошумові ракети у бік данського вертольота

Російський фрегат перебував неподалік від берегів Данії та вистрелив у бік данського військового вертольоту, який здійснював рутинне патрулювання, розповіли медіа. Стріляли світло-шумовими гранатами, які пролетіли за два метри від відчинених дверей вертольота. Які події стались поруч з Данією на відстані 500-1500 км від кордонів РФ?

Інформацію про інцидент з кораблем РФ оприлюднило Міністерство оборони Данії у заяві, яка з'явилась о 23 годині 14 вересня. Оборонне відомство повідомило, що військовий вертоліт проводив обліт прибережної зони та наблизився до російського фрегата, який перебував у міжнародних водах. Раптом російські моряки випустили дві світло-шумові гранати у бік вертольота: екіпаж не постраждав. Міноборони Данії пояснило, що відбулось "рутинне фотографування" фрегата РФ: місце інциденту — неподалік від міста Гедсера.

Данські військові опублікували лаконічне повідомлення про інцидент 14 вересня, але не надали ніяких фото- чи відеоматеріалів.

Видео дня

"Російський фрегат випустив дві сигнальні ракети по гелікоптеру. Одна з випущених сигнальних ракет пролетіла недалеко від гелікоптера", — ідеться в офіційній заяві.

15 вересня, близько 10 год, з'явилась реакція прем'єр-міністерки Данії Метте Фредріксен, яка висловила протест щодо дій російського військового корабля. Крім того, викликали на розмову посла РФ в Данії, якому вручили відповідну ноту. Поведінку РФ назвали "безрозсудною" і такою, яка веде до "залякування та розколу". Медіа поцікавились, чи планує Данія активізувати статтю 4 чи 5 Договору про НАТО, але з'ясувалось, що такої реакції не буде.

Інцидент з кораблем РФ — реакція Фредріксен на постріли фрегата біля Данії 14 вересня Фото: Скриншот

Інцидент з кораблем РФ — що сталось з фрегатом біля Данії 14 вересня

Місце інциденту з російським фрегатом — це міжнародні води (за 22 км від берега) біля Данії. На карті бачимо, що найближчий порт, з якого туди міг дістатись корабель Балтійського флоту РФ, — це Калінінград (500-600 км) чи Санкт-Петербург (1500 км).

Інцидент з кораблем РФ — зона біля Данії, у якій стріляв фрегат 14 вересня Фото: Google Maps

Данське медіа TV2 навело деталі історії з російським фрегатом. Джерела журналістів розповіли, що корабель РФ атакував вертоліт Fennec і що сигнальні ракети пролетіли на відстані "лише кількох метрів", а двері кабіни були відчинені, оскільки вели планову фотозйомку. Зауважується, що це було досить небезпечно: ракети неточні, а температура сигнальних спалахів може досягати "кількох тисяч градусів тепла".

Середі іншого, TV2 отримало супутникові фото вказаної місцевості та з'ясувалось, що зранку та увечері 14 березня у морі біля Гедсера бачили дві невпізнані військові кораблі РФ. Орієнтовні розміри кораблів — близько 120-130 м, тобто справді може іти мова по фрегати.

Інцидент з кораблем РФ — супутнкові фото зони біля Данії з неопізнаними об'єктами 14 вересня Фото: TV2

Медіа навели коментар російського посла Володимира Барбіна, який назвав дії вертольота "провокативними". Тим часом TV2 погодило з міністром оборони Єппе Бруусом. Посадовець уточнив, що нормально, коли корабель пливе у міжнародних водах і нормально, що патрульний вертоліт його фотографує, але реакція фрегата РФ була "неприродна".

Тим часом у мережі можна відшукати інформацію, що у порту Балтійськ під Калінінградом базуються фрегати "Неустрашимый" та "Ярослав Мудрый" проєкту 11540 "Ястреб": не відомо, чи один з них помітили біля Данії. При чому 21 липня медіа BBC інформувало, що "Неустрашимый" проводив військові навчання зі стрільбами у міжнародних водах біля Британії.

Зазначимо, у травні стало відомо про ще один інцидент з кораблем РФ, який стався у Балтійському морі. Ідеться про танкер MSC Giada III, на якому стався вибух з невідомої причини у моторному відсіку.

Нагадуємо, 14 вересня Фокус писав про нестандартний вигляд кораблів РФ у Кронштадті, які намагаються замаскувати від атак дронів з ШІ.