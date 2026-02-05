Під Санкт-Петербургом вибухнуло судно MSC Giada III: ще один "кримінальний" інцидент (фото)

У Фінській затоці, неподалік від Санкт-Петербурга, стався вибух на суховантажі MSC Giada III, яке прямувало до Росії, але йшло під прапором Ліберії, повідомили медіа. Надзвичайна подія продовжила низку інцидентів, які почались у січні-лютому 2026 року у Балтійському, Середземному морях і навіть в Атлантиці. Що сталось у Балтійському морі біля берегів РФ і які схожі вибухи пролунали останнім часом?

Корабель, з яким стався інцидент під Санкт-Петербургом, — це контейнеровоз MSC Giada III, повідомило росЗМІ MNS у Telegram-каналі. З'ясувалось, що судно перебувало неподалік від Невської губи, коли в трюмі пролунав гучний вибух. Вибухнуло у моторному відсіку: спалахнула пожежа, яка прорвалась крізь палубу і дісталась до рубки. При цьому корабель оточувала крига і на виручку відправили криголам. На борту — 22 моряків, серед них більшість — громадяни РФ, решта — М'янми.

Медіа написало, що на місце інциденту прибули російські кораблі — аварійно-рятувальні судно "Спасатель Карев" та криголам Семен Дежнев". На палубі та у моторному відсіку палала пожежа і, щоб її загасити, знадобилось кілька годин. Врешті постраждале від вибуху судно взяли на буксир та відвели у порт Санкт-Петербургу. У дописі запевняють, що MSC Giada III не отримало пробоїн і не сталось витоку палива.

MNS також опублікувало фото судна MSC Giada III, у якого вибухнув моторний відсік. Бачимо, що корабель стоїть посеред криги, а в районі рубки — тонкий стовп чорного диму.

Вибух на кораблі — як виглядає MSC Giada III після інциденту 5 лютого Фото: Telegram

У дописі вказано, що причини вибуху не відомі, але до справи взялись слідчі, які з'ясують обставини інциденту.

Вибух на кораблі — деталі

MSC Giada III (IMO 9232773) — контейнеровоз розмірами 210 на 32 м, який сьогодні ходить під прапором Ліберії, а раніше підіймав прапор США та Німеччини. Попередні назви — SCIO SKY, EURO MAX, CMA CGM CHARCOT та інші. У момент інциденту корабель йшов рейсом з порту Антверпена (Бельгія) у Санкт-Петербург (РФ). Судно MSC Giada III, ймовірно, не потрапляло у санкційні списки, оскільки не вдалось відшукати відповідну інформацію. Моніторингові сервіси показують, що контейнеровоз на цей час перебуває в Угольній гавані, пройшовши близько 15 км від місця вибуху (Невська губа)до нинішньої точки.

Вибух на кораблі — де стоїть MSC Giada III після інциденту 5 лютого Фото: Скриншот

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші випадки, до яких дотичні судна, пов'язані з РФ. Один з інцидентів стався біля берегів Іспанії. Західні медіа повідомили про поломку на танкері Chariot Tide, у якого з'явились проблеми з мотором. Танкер, навантажений російською нафтою, дрейфував у Гібралтарській протоці, поки іспанське патрульне судно не взяло його на буксир та не доставило у порт Марокко. З'ясувалось, що танкер перебував під санкціями ЄС, але Іспанія не робила спроби його затримати.

Інший випадок стався у Балтійському морі біля берегів Естонії. Естонські правоохоронці та військові провели спецоперацію і затримали корабель Baltic Spirit. Згідно з даними поліції, на судні намагались провезти контрабанду у РФ: його обшукали, а команда з російських моряків спротиву не чинила.

Нагадуємо, 27 січня Міністерство транспорту Британії опублікувало заяву про те, що 14 країн акваторії Балтійського моря робитимуть з кораблями "тіньового флоту" РФ.