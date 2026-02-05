Под Санкт-Петербургом взорвалось судно MSC Giada III: еще один "криминальный" инцидент (фото)

В Финском заливе, недалеко от Санкт-Петербурга, произошел взрыв на сухогрузе MSC Giada III, который направлялся в Россию, но шел под флагом Либерии, сообщили медиа. Чрезвычайное происшествие продолжило ряд инцидентов, которые начались в январе-феврале 2026 года в Балтийском, Средиземном морях и даже в Атлантике. Что произошло в Балтийском море у берегов РФ и какие похожие взрывы прогремели в последнее время?

Корабль, с которым произошел инцидент под Санкт-Петербургом, — это контейнеровоз MSC Giada III, сообщило росСМИ MNS в Telegram-канале. Выяснилось, что судно находилось неподалеку от Невской губы, когда в трюме раздался громкий взрыв. Взорвалось в моторном отсеке: вспыхнул пожар, который прорвался сквозь палубу и добрался до рубки. При этом корабль окружал лед и на выручку отправили ледокол. На борту — 22 моряка, среди них большинство — граждане РФ, остальные — Мьянмы.

Медиа написало, что на место инцидента прибыли российские корабли — аварийно-спасательные судно "Спасатель Карев" и ледокол "Семен Дежнев". На палубе и в моторном отсеке горел пожар и, чтобы его потушить, понадобилось несколько часов. Наконец пострадавшее от взрыва судно взяли на буксир и отвели в порт Санкт-Петербурга. В заметке уверяют, что MSC Giada III не получило пробоин и не произошло утечки топлива.

Відео дня

MNS также опубликовало фото судна MSC Giada III, у которого взорвался моторный отсек. Видим, что корабль стоит посреди льда, а в районе рубки — тонкий столб черного дыма.

Взрыв на корабле — как выглядит MSC Giada III после инцидента 5 февраля Фото: Telegram

В заметке указано, что причины взрыва не известны, но за дело взялись следователи, которые выяснят обстоятельства инцидента.

Взрыв на корабле — детали

MSC Giada III (IMO 9232773) — контейнеровоз размерами 210 на 32 м, который сегодня ходит под флагом Либерии, а ранее поднимал флаг США и Германии. Предыдущие названия — SCIO SKY, EURO MAX, CMA CGM CHARCOT и другие. В момент инцидента корабль шел рейсом из порта Антверпена (Бельгия) в Санкт-Петербург (РФ). Судно MSC Giada III, вероятно, не попадало в санкционные списки, поскольку не удалось отыскать соответствующую информацию. Мониторинговые сервисы показывают, что контейнеровоз в настоящее время находится в Угольной гавани, пройдя около 15 км от места взрыва (Невская губа) до нынешней точки.

Взрыв на корабле — где стоит MSC Giada III после инцидента 5 февраля Фото: Скриншот

Отметим, ранее Фокус писал о других случаях, к которым причастны суда, связанные с РФ. Один из инцидентов произошел у берегов Испании. Западные медиа сообщили о поломке на танкере Chariot Tide, у которого появились проблемы с мотором. Танкер, нагруженный российской нефтью, дрейфовал в Гибралтарском проливе, пока испанское патрульное судно не взяло его на буксир и не доставило в порт Марокко. Выяснилось, что танкер находился под санкциями ЕС, но Испания не предпринимала попытки его задержать.

Другой случай произошел в Балтийском море у берегов Эстонии. Эстонские правоохранители и военные провели спецоперацию и задержали корабль Baltic Spirit. Согласно данным полиции, на судне пытались провезти контрабанду в РФ: его обыскали, а команда из российских моряков сопротивления не оказывала.

Напоминаем, 27 января Министерство транспорта Британии опубликовало заявление о том, что 14 стран акватории Балтийского моря будут делать с кораблями "теневого флота" РФ.