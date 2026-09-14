Ховають від ШІ: РФ малює вікна на бортах кораблів Балтійського флоту (фото)

У порту Кронштадта під Санкт-Петербургом помітили два військових кораблі проєкту 1331М, на яких намалювали прямокутні вікна замість морської символіки. Може ітись про камуфляж від атаки дронів, які дістали флот РФ у Чорному та Каспійському морях, а тепер можуть почати бити по Балтиці. Які виглядають російські кораблі в очікування нальоту безпілотників за тисячу кілометрів від України?

Фотографія з незвичними військовими кораблями РФ з'явилась у мережі 22 серпня 2026 року, ідеться у повідомленні OSINTера з ніком Massimo Frantarelli. У кадр потрапили корвети проєкту 1331М "Пархім II" — "Зеленодольськ" та/або "Казанець". Зауважується, що на борту помітили незвичний малюнок, який імітує, що це начебто не корабель, сухопутний будинок. Фото зробили у Кронштадті, на Ленінградській військово-морській базі Балтійського флоту РФ.

Зображення з російським кораблем та особливим маскуванням з'явилось у мережі вдень 13 вересня. OSINTер помітив два основні види маскування та позначив їх на фотографії. По-перше, це антидронова сітка, яка прикриває устаткування на палубній надбудові: на зображенні — це білий овал зліва. По-друге, частина правого борту пофарбована червоним і також є зображення прямокутних вікон, як на сухопутних будинках, тоді як вікна на кораблях — це круглі ілюмінатори (овал справа).

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"Корабель ВМС Росії з оманливим камуфляжем та сіткою для боротьби з дронів", — пояснив OSINTер.

Флот РФ — корабель у камуфляжі "будинок", Балтійське море Фото: X (Twitter)

На порталі "Мілітарний" зауважили інші елементи маскування. Зокрема, помітили, що частину борту пофарбували у чорний колір і таким чином зруйнували чіткий силует у полі зору дрона. Крім того, нанесені малюнки, які імітують, що частина борту — це взагалі набережна. На порталі також опублікували ще одне фото іншого закамуфльованого військового корабля РФ, яке показало росЗМІ ТАСС. Бачимо, що борти розмальована ламаними чорно-білими лініями і є схожість з зеброю.

Флот РФ — корабель у камуфляжі "зебра", Балтійське море Фото: Мілітарний

Можлива причина такого "розпису" — це спроба сховатись від удару дронів з ШІ: вони розпізнають цілі за певними ознаками, які тепер приховали, пояснюється у матеріалі.

"Подібний камуфляж може певним чином ускладнити роботу систем наведення безпілотників, зокрема тих, що використовують алгоритми штучного інтелекту для розпізнавання цілей", — підсумували на "Мілітарному", уточнивши, що ефективність ще не перевірили у бойових умовах.

Малі протичовнові кораблі проєкту 1331М "Пархім II" — це кораблі, створені конструкторами німецької верфі Peene-Werft в останні роки існування Німецької Демократичної Республіки (1985-1989 рр.). Всього з'явилось 28 виробів, шість з яких дістались РФ. "Казанец" (МК-201) та "Зеленодольск" (МК-99), згадані OSINTером, — це 80-метрові кораблі з екіпажем у 80 осіб, озброєні різними видами РЛС і також артилерією, зенітною артилерією, ракетними пусковими установками та торпедними апаратами.

Флот РФ — які втрати у серпні-вересні 2026 року

Зазначимо, у серпні-вересні 2026 року стало відомо про удари ЗСУ по флоту РФ, який базується у порту Новоросійська на Чорному морі та у порту Каспійська у Каспійському морі. Наприклад, 11 вересня у мережі розповіли про можливе ураження флагмана Каспійського флоту РФ — корабля "Татарстан", який має зброю для захисту від повітряних цілей, але не впорався з цим завданням.

Нагадуємо, 10 вересня OSINTери показали серію супутникових фото кораблів РФ у Новоросійську, які потрапили під удар дронів ЗСУ: ішлося про "Буян-М" та "Адмирал Эссен".